Рафик Загрутдинов: в районе Перово завершено строительство дома по программе реновации

В районе Перово по адресу: улица 2-я Владимирская, владение 30 завершилось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Получено разрешение на ввод в эксплуатацию, —уточнил глава департамента.

Жилой дом — двухсекционный, построен по индивидуальному проекту. Фасады здания выполнены из трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, на них установлены короба под кондиционеры.

Всего в здании предусмотрено 160 квартир. Из них 34 однокомнатных, 110 - двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Общая площадь квартир - 8 834,5квадратных метров. Во всех есть остекленные лоджии.

Первый этаж — нежилой, здесь смогут разместиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения: магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, досуговые учреждения. В вестибюле жилой части дома расположены лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Также здесь установлены лифт грузоподъемностью 400 кг и два – на 1 000 кг, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Также новостройку оснастили системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовую территорию строители озеленили и благоустроили. Здесь оборудованы детская игровая площадка и площадки для отдыха взрослых.