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Рафик Загрутдинов: В Царицыне завершено строительство жилого дома по программе реновации

Рафик Загрутдинов: В Царицыне завершено строительство жилого дома по программе реновации

Никита Миронов  

Город

В районе Царицыно, на улице Ереванской, владение 6 завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию, — уточнил глава департамента.

Жилой монолитный дом переменной этажности возвели по индивидуальному проекту. На фасадах установлены корзины под кондиционеры. Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Под всей территорией двора размещена подземная одноуровневая автостоянка.

Первый этаж новостройки — нежилой, здесь размещены вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения, два пассажирских лифта.

Квартиры жильцов расположены со второго этажа дома. Во всех квартирах остеклённые балконы и лоджии. Всего вдоме 239 квартир (однокомнатных — 32, двухкомнатных — 148, трехкомнатных — 59).

Новостройку оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также пожарной сигнализацией.

Территорию вблизи жилого дома благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку и площадки для отдыха взрослых. Запланировано озеленение территории:высадка цветников, кустарников и деревьев. В дополнение к подземной одноэтажной парковке обустроены машиноместа на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей.

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