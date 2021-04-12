Современные информационные технологии на службе столичной экологии

Сведения о выбросах в режиме реального времени передаются на серверы городских электростанций, в центр экологического мониторинга компании и в «Мосэкомониторинг» / Фото: Пресс-служба «Мосэнерго»

Экологическая обстановка в Москве меняется с каждым годом. Причем, как показывают цифры, далеко не в худшую сторону. По итогам 2020 года Москва вошла в список лучших мировых столиц по качеству воздуха, опередив в этом рейтинге Париж, Вену и Берлин. Улучшения качества воздуха удалось достичь благодаря принимаемым в российской столице мерам — развитию системы общественного транспорта, экологизации автопарка, реконструкции и модернизации промышленных предприятий и другим.

Вопреки распространенному мнению, вклад производственного сектора в суммарные выбросы в атмосферу в Москве небольшой, а более 90% в их общем объеме приходится на автомобильный транспорт. При этом работающие в столице предприятия вносят большой вклад в снижение экологической нагрузки в регионе. Одним из лидеров изменений в этой сфере является ПАО «Мосэнерго», которое уделяет особое внимание не только развитию производства электроэнергии и тепла, но и деятельности в области охраны окружающей среды в сотрудничестве с государственными структурами города Москвы.

За последние 30 лет электростанции «Мосэнерго» в восемь раз сократили выбросы в атмосферу. Достичь этого удалось благодаря целому ряду мер. Доля самого экологически чистого вида топлива — природного газа — в топливном балансе компании сегодня превышает 99%. Активно внедряются новые технологии, обновляется производственное оборудование. С 2007 года на ТЭЦ компании в эксплуатацию введено семь современных парогазовых энергоблоков с коэффициентом полезного действия до 59%. Тепловая нагрузка с котельных передается на более эффективные ТЭЦ, работающие в комбинированном режиме производства электроэнергии и тепла.

Кроме этого, компания первой в российской тепловой энергетике приступила к масштабному внедрению автоматизированной системы экологического мониторинга вредных выбросов (АСЭМ). В 2009–2010 годах эта система внедрена на 10 ТЭЦ компании, расположенных в Москве, — от относительно небольших до крупнейших в Европе. На 200 котлах электростанций установлены разработанные и произведенные в России газоаналитические комплексы, с помощью которых контролируются выбросы загрязняющих веществ как от отдельных котлоагрегатов, так и от ТЭЦ в целом. В режиме реального времени информация с них передается на сервер данной электростанции и в центр экологического мониторинга компании. Также сведения о выбросах оперативно поступают в надзорный орган — ГПБУ «Мосэкомониторинг», созданное Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Непрерывное измерение концентрации загрязняющих веществ позволяет отслеживать ситуацию в режиме онлайн, а также при необходимости корректировать технологические процессы сжигания топлива, чтобы обеспечить максимально надежную и эффективную работу ТЭЦ.

«Наша АСЭМ контролирует работу каждого котла. Интерфейс системы удобный и наглядный: он позволяет выводить на монитор компьютера параметры работы оборудования в виде картинки со стилизованным изображением труб и котлов. Если значения контрольных показателей приближаются к предельным, появляется определенный цветовой сигнал. Например, труба окрашивается в красный цвет. Это позволяет оперативно реагировать на все возможные отклонения и не допускать превышений нормативов», — рассказывает начальник службы экологии ПАО «Мосэнерго» Петр Бублей.

Успехи компании в области охраны окружающей среды, внедрения современных технологий, доступности сведений о воздействии производственных объектов на экологию подтверждают не только статистические данные о снижении выбросов, но и экспертное сообщество. В 2020 году «Мосэнерго» впервые приняло участие в рейтинге открытости экологической информации энергогенерирующих компаний, подготовленном Всемирным фондом дикой природы (WWF России), заняв в нем второе место. Действующая в компании система экологического менеджмента сертифицирована по международному стандарту ISO 14001, компания ежегодно подтверждает ее соответствие требованиям стандарта.

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