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Из внутреннего критика в советники: как полюбить себя
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Из внутреннего критика в советники: как полюбить себя

Марьяна Шевцова

Город

Весной как-то особенно хочется говорить и думать о любви! Тысячи лет люди пытались дать определение этому прекрасному чувству, но до сих пор так и не пришли к единому мнению. Каждый человек в это понятие вкладывает что-то свое, особенное и личное. Любовь многогранна и многолика. Она может быть проявлением чувств к другому: родителям, детям, брату или сестре. Но в этой статье хотелось бы поговорить о любви к себе. Подробнее об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи Марина Бычкова.

Недостаток любви к себе — одна из главных причин большинства психологических проблем. Именно из-за ее отсутствия и из-за кучи комплексов легко попасть в зависимые отношения, не складывается с самореализацией, портится настроение.

Философ и психолог Эрих Фромм выделил пять компонентов любви:

— знание человека, которого ты любишь;

— уважение и принятие его;

— забота о нем и заинтересованность в его жизни;

— ответственность;

— желание отдавать.

— Если эти компоненты мы направим на себя, то получим ответ, что значит любовь к себе. Это познание самого себя; принятие таким, какой ты есть; забота; ответственность за свою жизнь и желание давать себе необходимое. И это совсем не про эгоизм. Эгоист ходит по головам, манипулирует и думает только о своей выгоде, а человек, любящий себя, умеет любить и уважать других. Помните заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя»? Это очень мудрые слова. Получается, что начинать надо именно с себя. Об этом говорилось в Библии больше двух тысяч лет назад, — рассказывает психолог.

Недолюбленный человек ищет любовь у окружающих, но парадокс в том, что никто не может его наполнить этим чувством, кроме него самого. Конечно, этот процесс небыстрый, но реальный.

— Чтобы понять, как вы к себе относитесь, вспомните какой-нибудь неудачный момент в вашей жизни, когда вы не успели что-то, или устали, или испытали стыд. Как вы обходитесь с собой в таких ситуациях? Вы себя подбадриваете, поддерживаете или, наоборот, унижаете, критикуете, обзываете? Если ваш вариант второй, тогда надо работать с темой любви к себе. Необходимо научиться поддерживать себя в трудные моменты и сделать это привычкой, — отмечает Бычкова.

Упражнения от психолога

Итак, для начала узнайте себя получше. Ответьте себе на вопросы: «Кто я?»; «Какой я?»; «Что люблю?»; «Что меня раздражает?»; «Чего хочу добиться в жизни?»; «О чем мечтаю?»; «За что готов отдать жизнь?», «В чем я испытываю радость?»; «Доволен ли я своей жизнью?»; «Какие у меня принципы в жизни, на которые я ориентируюсь?».

Лучше делать это письменно. Затем примите себя именно таким, скажите себе, что я такой, какой я есть, я не должен оправдывать чьи-то ожидания. Начните заботиться о себе и своем здоровье, развивайтесь, прислушивайтесь к своим потребностям. Возьмите ответственность за себя и свою жизнь. Помните: то, как вы мыслите и чувствуете, — это ваш личный выбор. Прислушайтесь к своим потребностям и настройтесь на то, чтобы давать это себе.

После того как вы немного заглянули в себя, сделайте упражнение «Селфи». Снимите себя на телефон без фильтров. Заметьте, в чем вы не идеальны. Скажите: «Ну и что? Я прекрасна и принимаю себя такой!» Пока не придет принятие.

Сложность этого упражнения может быть в том, что в каждом из нас живет внутренний критик, который не дает нам поверить в себя, принять и полюбить. Необходимо его трансформировать в советника. Для этого сядьте поудобнее, закройте глаза, подышите спокойно. А теперь представьте себе своего внутреннего критика, визуализируйте его образ. Присмотритесь, какого он пола, сколько ему лет, во что он одет, в какой позе находится? Дайте ему имя. После этого обратитесь к нему:

— Здравствуй (его имя)! Я слышу тебя, когда ты меня критикуешь. Я знаю, что ты желаешь мне добра, но мне нужна только конструктивная обратная связь. В следующий раз говори со мной, как уважающий меня советник.

Мысленно трансформируйте его в советника. Поблагодарите критика за его работу и попрощайтесь с ним.

Теперь напишите себе краткие послания (аффирмации), которые будут наполнять вас энергией и поддерживать, например: «Во всем мире нет никого в точности такого, как я»; «Я такая, какая есть, и в этом моя уникальность»; «Я люблю жизнь»; «Я разрешаю себе ошибаться, мои ошибки — это мои уроки» и т. д. Читайте их каждый день утром и вечером в течение месяца, и через 30 дней вы заметите первые изменения в себе. И запомните: никогда не сравнивайте себя с другими! Всегда найдется кто-то лучше, а кто-то хуже вас. Сравнивать себя можно и нужно только с самим собой.

Здесь помогут

Для тех, кто испытывает трудности, связанные с заниженной самооценкой, и сложности в принятии решений, работают специалисты Московской службы психологической помощи населению, которые проводят бесплатные тренинги и вебинары. Также можно записаться на бесплатные очные и дистанционные консультации к специалистам. Круглосуточный телефон неотложной психологической помощи в Москве — 051 с городского телефона; +7 (495) 051 — с мобильного. Также в круглосуточном режиме работает чат психологической поддержки на сайте www.msph.ru.

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