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Где взять ресурсы: советы столичного психолога
Фото: pixabay.com

Где взять ресурсы: советы столичного психолога

Марьяна Шевцова

Город

Весна приносит тепло, радость, множество планов, надежд и желаний. Прекрасное время! Но в этот период мы можем особенно остро ощущать потребность в ресурсах, нехватку сил на все задуманное. Что же такое ресурс? Как научиться его пополнять и использовать? Давайте попробуем в этом разобраться вместе со специалистом Московской службы психологической помощи населению Ириной Лоскутовой.

— С французского «ресурс» переводится как «источник, запас». Ощущаются психические ресурсы как сила, энергия, потенциал, который можно использовать для чего-то по своему желанию. Это все то, что позволяет нам чувствовать себя сильными, энергичными, активными, способными на успех и достижения. Опираясь на свой ресурс, мы можем начать действовать и двигаться в направлении желаемого, жить более продуктивно, активно строить и реализовывать планы, — рассказывает Ирина.

У каждого могут быть свои источники пополнения ресурса: спорт, природа, разнообразные развлечения, медитативные практики, уединение, общение, искусство, хобби или что-то другое, что восстанавливает и дает нам силы.

Есть и общие для всех факторы, способствующие пополнению ресурсов:

— здоровый образ жизни и правильное питание;

— двигательная физическая активность;

— хороший сон;

— умение управлять своим эмоциональным состоянием, опираясь на техники саморегуляции;

— оптимизм, позитивное мышление и саморазвитие.

Но если ресурса все-таки не хватает? Почему так может происходить?

1. Длительный хронический или острый стресс. Причем человек может притерпеться и долгое время не замечать ухудшения своего состояния. Не замечать, как разрушительно накапливаются привычные негативные эмоции, растет внутреннее напряжение, вплоть до ухудшения самочувствия и истощения.

2. Чрезмерная нагрузка при ненормированном рабочем дне и недостаток отдыха. Ресурса тратится много, а восстановиться он не успевает.

3. Острые и хронические заболевания, недостаток сна, гиподинамия, нарушения баланса сна и бодрствования. При этом происходит истощение ресурса, он вырабатывается в организме недостаточно.

4. Ресурса из внешних источников поступает недостаточно. Когда жизнь организована так, что нет места и времени для отдыха, развлечений, нет моментов радости.

Наполняемся жизненной силой. Практика «Какими ресурсами я обладаю?»

Сейчас мы попытаемся произвести инвентаризацию уже имеющихся у нас ресурсов и для этого условно разделим их на ряд категорий.

Внешние — то, что вокруг нас и чем мы можем распоряжаться. Например, квартира, деньги, здоровье.

Внутренние — то, чем мы обладаем. Наши способности, умения, навыки, таланты, внешность.

Материальные — конкретные вещи, которые нас окружают. Машина, телефон, компьютер.

Духовные ценности — то, во что мы верим; те, кого мы любим. Семья, религия, культура, искусство.

Актуальные — то, что есть у нас прямо сейчас. Работа, друзья, отношения.

Потенциальные — то, что есть у нас в виде возможности, но пока не воплощено и не реализовано. Новые знания, увлечения, книги.

Запишите по три и более пункта в каждый столбик. Посмотрите, чем вы обладаете на сегодняшний день, чем можете уже сегодня воспользоваться.

Практика «Обращение к ресурсам личного опыта»

Метод заключается в анализе своего личного опыта удачно закончившихся жизненных ситуаций. Вспомните все ситуации, похожие на произошедшую с вами сейчас, но с которыми вам удалось успешно справиться, и запишите их.

Мысль, которую нужно актуализировать: «Я решал и не такие сложные проблемы, справлюсь и с этой».

Более подробно об этой теме можно узнать на бесплатном вебинаре Московской службы психологической помощи населению, который состоится 27 апреля в 19:30. Записаться могут все желающие на сайте msph.ru.

Круглосуточный телефон неотложной психологической помощи в Москве — 051 (с городского телефона), +7 (495) 051 (с мобильного).

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