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Рафик Загрутдинов: в мае начнется строительство подземного пешеходного перехода под МЦД-2

Рафик Загрутдинов: в мае начнется строительство подземного пешеходного перехода под МЦД-2

Никита Миронов  

Город

В мае строители планируют приступить к возведению подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями МЦД-2 по 1-му Тушинскому проезду в районе владения 19. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В ходе работ будут переустроены, и проложены новые инженерные коммуникации, выполнено благоустройство территории. Строительство предстоит завершить в мае 2022 года, — заявил глава департамента.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявило конкурс с ограниченным участием в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по строительству этого объекта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 мая 2021 года. Строительство предстоит выполнить в течение одного года.

Переход появится вблизи дома 19 по 1-му Тушинскому проезду по адресу: Волоколамское шоссе, д. 114, корп. 2, стр. 2. Он обеспечит безопасное и комфортное пересечение железнодорожных путей Рижского направления Московской железной дороги, доступ к общеобразовательной школе и Политехническому техникуму №47 им. В.Г. Федорова. Длина его тоннельной части составит 61 метр, а ширина — 4 метра. Будет оборудовано два лестничных схода с накладными колясочными спусками и два лифта для обеспечения доступа маломобильных граждан.

Стены прохожей части тоннеля и лестничных сходов, а также внешние вертикальные поверхности парапетов облицуют керамогранитной плиткой. Ступени лестниц выполнят из натуральных термообработанных гранитных плит. Гранитные плиты уложат и на полу тоннельной части.

Департамент строительства города МосквыМЦД-2Рафик Загрутдинов
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