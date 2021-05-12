Андрей Бочкарев: Монолитные конструкции центров самбо и бокса в Лужниках готовы на 85 процентов

Фото: Элина Масимова, Вечерняя Москва

Возведение монолитных конструкций Международного центра самбо и Центра бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники» завершено на 85 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На сегодняшний день на площадке строительства центров самбо и бокса в Лужниках полностью смонтированы металлические фермы перекрытия, на 85 процентов завершено устройство монолитных конструкций будущих комплексов, почти на треть готовы кирпичные перегородки внутри зданий, идут фасадные работы», — отметил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, также вовсю ведется устройство внутренних инженерных систем и коммуникаций.

«Почти наполовину готовы системы внутреннего водоотведения, дымоудаления и противодымной вентиляции, ведется монтаж систем отопления, энергоснабжения, водоснабжения и вентиляции», — добавил Андрей Бочкарев.

Напомним, что Центр самбо и Центр бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом, при этом функционировать они смогут независимо друг от друга, а потоки посетителей не будут пересекаться. Отличительной особенностью объекта станет зеркальный потолок и витражное остекление фасада, сконструированные таким образом, чтобы за происходящим внутри здания можно было наблюдать даже с улицы. Спорткомплекс будет соответствовать требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо и не иметь аналогов в мире по своему наполнению.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство теннисного клуба и центров самбо и бокса на территории спортивного комплекса «Лужники» планируется завершить до конца 2021 года.

«Лужники» — один из крупнейших спорткластеров мира. Каждый год мы реконструируем или строим там несколько объектов. В этом году уже достроили сервисный центр уличных видов спорта, планируем завершить теннисный клуб, центры самбо и бокса, ряд павильонов, в том числе общественного питания», — написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».