Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев: Восьмой участок Юго-Восточной хорды готов на треть
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Восьмой участок Юго-Восточной хорды готов на треть

Полина Французова

Город

Строительные работы на восьмом участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) выполнены на 34 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сложность восьмого участка Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД заключается в том, что при протяженности порядка пяти километров на нем запроектировано сразу четыре путепровода. Активные работы сегодня ведутся на всех четырех искусственных сооружениях, в целом же готовность участка мы оцениваем в 34 процента, — отметил Бочкарев.

По словам заместителя мэра, полностью готово свайное основание путепровода через Котляковский ручей в районе улицы Бехтерева, в настоящее время ведутся работы по устройству опор и подпорных стен.

— На завершающей стадии находится устройство свайного основания путепровода через улицу Кантемировскую, в ближайшее время начнутся работы по устройству пролетных строений, также готовы свайное основание и опоры путепровода на подходе к тоннелю под путями Павелецкого направления, пролетные строения здесь забетонированы на 50 процентов. На стройплощадке путепровода вдоль Кавказского бульвара сейчас ведется освобождение территории и переустройство инженерных сетей, — добавил Бочкарев.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков Юго-Восточной хорды) Юрий Кравцов, в проект участка новой магистрали также входит строительство четырех подземных пешеходных переходов и двух очистных сооружений.

— Ограждения котлованов типа «стена в грунте» выполнены полностью. Готовность одного из пешеходных переходов в районе улицы Бехтерева оцениваем в 80 процентов: полностью окончена строительная часть работ, на финальном этапе отделка и пусконаладка объекта. На остальных трех пешеходных переходах идут работы по освобождению территории и выносу инженерных коммуникаций, — пояснил Кравцов.

Руководитель «Мосинжпроекта» также отметил, что на восьмом участке ЮВХ завершается переустройство линий электропередачи — работы планируется закончить к лету.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что открытие Юго-Восточной хорды позволит улучшить транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы.

— Она берет начало от Варшавского шоссе и заканчивается на шоссе Энтузиастов, примыкая к Третьему транспортному кольцу, пересекает целый ряд городских магистралей. ЮВХ призвана улучшить транспортное сообщение 22 районов Москвы, в которых проживает более двух миллионов человек, — сказал Сергей Собянин.

Юго-Восточная хордаруководитель Департамента строительства города Москвы Андрей БочкаревАндрей Бочкарев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Все мнения
О проекте