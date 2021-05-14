Андрей Бочкарев: Около 1,5 млн кв. метров жилья по реновации планируется ввести в 2021 году

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Порядка 1,5 млн кв. метров нового жилья по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В этом году в рамках программы реновации мы планируем ввести в эксплуатацию порядка 1,5 млн кв. метров жилья, передать под заселение почти 1 млн. кв. метров и обеспечить начало переселения около 30 тыс. жителей», — отметил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, также продолжится работа по подбору стартовых площадок.

«На сегодняшний день у нас подобрано 500 стартовых площадок площадью 7,9 млн кв. метров во всех административных округах Москвы, сюда в том числе входят 133 территории мощностью 2,3 млн кв. метров, сформированные на месте отселяемых домов. При этом для ускорения реализации программы мы постоянно ведем работу по подбору дополнительных стартовых площадок», — добавил Андрей Бочкарев.

Напомним, что программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживает порядка 1 млн человек.​