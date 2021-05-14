Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев: Около 1,5 млн кв. метров жилья по реновации планируется ввести в 2021 году
Фото: Вечерняя Москва

Андрей Бочкарев: Около 1,5 млн кв. метров жилья по реновации планируется ввести в 2021 году

Полина Французова

Город

Порядка 1,5 млн кв. метров нового жилья по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В этом году в рамках программы реновации мы планируем ввести в эксплуатацию порядка 1,5 млн кв. метров жилья, передать под заселение почти 1 млн. кв. метров и обеспечить начало переселения около 30 тыс. жителей», — отметил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, также продолжится работа по подбору стартовых площадок.

«На сегодняшний день у нас подобрано 500 стартовых площадок площадью 7,9 млн кв. метров во всех административных округах Москвы, сюда в том числе входят 133 территории мощностью 2,3 млн кв. метров, сформированные на месте отселяемых домов. При этом для ускорения реализации программы мы постоянно ведем работу по подбору дополнительных стартовых площадок», — добавил Андрей Бочкарев.

Напомним, что программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживает порядка 1 млн человек.​

реновацияреновация в МосквеАндрей Бочкарев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы прививок хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Все мнения
О проекте