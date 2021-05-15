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​Андрей Бочкарев: Около 2 тысяч новых рабочих мест создано в ТиНАО с начала года
Фото: stroi.mos.ru

​Андрей Бочкарев: Около 2 тысяч новых рабочих мест создано в ТиНАО с начала года

Полина Французова

Город

Введенная с начала года нежилая недвижимость в ТиНАО даст городу до 2 тысяч новых мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

За четыре месяца этого года на территории ТиНАО введено около 250 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, в том числе объекты для создания новых рабочих мест. По нашим предварительным оценкам, введенная нежилая недвижимость даст городу порядка 1,5–2 тысяч новых мест приложения труда, — рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, один из новых объектов, производственно-складской комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров, построен в районе деревни Саларьево.

— Также на территории многофункционального торгового, делового и развлекательного центра в районе поселка Мамыри появился складской терминал: шесть зданий общей площадью 142 тысячи квадратных метров. В Коммунарке построен сетевой магазин площадь около 2 тысяч квадратных метров, а в поселении Московский — торговый центр площадью 8,2 тысячи квадратных метров, — добавил Андрей Бочкарев.

Ранее руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин рассказал, что больше всего вакансий доступно в сферах потребительского рынка и услуг, логистики, строительства и топливно-энергетического комплекса.

— Также немало новых рабочих мест создано в социальной сфере, сфере финансов и управления недвижимостью, в обрабатывающем производстве, — сообщил Владимир Жидкин.

рабочие местаТиНАОАндрей Бочкарев
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