Андрей Бочкарев: Проходку тоннелей Большого кольца метро планируется завершить в этом году

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в текущем году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодняшний день выполнена проходка 95 процентов тоннелей Большой кольцевой линии метро. До конца года планируем полностью завершить строительство всех тоннелей, девяти станций БКЛ и реконструкцию станции «Каховская», — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, общая строительная готовность БКЛ составляет на данный момент 74 процента.

— Более 60 процентов на сегодняшний день составляет готовность северо-восточного, южного, юго-западного участков Большого кольца. Готовность второго пускового этапа западного участка БКЛ, куда входят станции «Терехово» и «Кунцевская», — 75 процентов. Завершить его строительство планируем в конце этого года, — уточнил Андрей Бочкарев.

Напомним, на западном участке Большого кольца метро 1 апреля 2021 года уже открылись две станции: «Народное Ополчение» и «Мневники».

— Главный проект метростроения — это Большая кольцевая линия, которая станет самой протяженной в мире. Уже сегодня 12 станций второго метрокольца принимают пассажиров, а всю линию планируется запустить до конца 2022 года, — сказал ранее Андрей Бочкарев.​