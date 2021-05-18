Андрей Бочкарев: Первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская — Курская планируется завершить до конца месяца

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Работы первого этапа реконструкции участка железной дороги Каланчевская — Курская планируется завершить до конца месяца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Уже в этом месяце мы планируем завершить первый этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская — Курская, который включает строительство однопутного железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, возведение подпорных стен вдоль IV главного пути, укладку нового IV пути и обновление автомобильного путепровода на улице Казакова, — отметил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, к настоящему времени реконструкция участка завершена уже на 47 процентов.

— Летом здесь начнутся работы второго этапа, во время которого по новому пути будет организовано реверсивное движение поездов, а существующие пути будут реконструированы, — добавил Андрей Бочкарев.

Напомним, что в рамках проекта также фактически заново построят станцию Каланчевская, которая станет крупным транспортным узлом. Здесь появятся две платформы с навесами на всю длину, в подэстакадном пространстве расположится пассажирский вестибюль с кассовыми павильонами, туалетами, эскалаторами и лифтами для маломобильных людей. После завершения всех работ пропускная способность участка увеличится в два раза, также будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4.​