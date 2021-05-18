Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев: Первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская — Курская планируется завершить до конца месяца
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская — Курская планируется завершить до конца месяца

Полина Французова

Город

Работы первого этапа реконструкции участка железной дороги Каланчевская — Курская планируется завершить до конца месяца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Уже в этом месяце мы планируем завершить первый этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская — Курская, который включает строительство однопутного железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, возведение подпорных стен вдоль IV главного пути, укладку нового IV пути и обновление автомобильного путепровода на улице Казакова, — отметил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, к настоящему времени реконструкция участка завершена уже на 47 процентов.

— Летом здесь начнутся работы второго этапа, во время которого по новому пути будет организовано реверсивное движение поездов, а существующие пути будут реконструированы, — добавил Андрей Бочкарев.

Напомним, что в рамках проекта также фактически заново построят станцию Каланчевская, которая станет крупным транспортным узлом. Здесь появятся две платформы с навесами на всю длину, в подэстакадном пространстве расположится пассажирский вестибюль с кассовыми павильонами, туалетами, эскалаторами и лифтами для маломобильных людей. После завершения всех работ пропускная способность участка увеличится в два раза, также будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4.​

Курское направление МЖДМЖДАндрей Бочкарев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Все мнения
О проекте