Андрей Бочкарев: Пять ледовых дворцов и два футбольных поля построят в Москве в текущем году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пять ледовых дворцов и два футбольных поля появятся в столице в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы продолжаем активно заниматься строительством и реконструкцией объектов спортивной инфраструктуры Москвы. В этом году, например, в столице планируется ввести более 20 объектов спорта, включая два футбольных поля в Ясеневе и Зеленограде, а также пять ледовых дворцов в районах Ново-Переделкино, Покровское-Стрешнево, Солнцево, Некрасовка и Марушкинское, — отметил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, также в столице в этом году будут построены Центр автомобильного спорта, BMX-велодром, легкоатлетический манеж и другие объекты.

— С начала этого года в городе введено уже шесть объектов спортивной инфраструктуры общей площадью 23 тысяч квадратных метров, при этом три из них построены за счет средств инвесторов, — добавил Андрей Бочкарев.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый специализированный спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Коломенском проезде.

— В Москве достаточно много строится спортивных сооружений. За последние годы мы построили около 145 крупных спортивных объектов. Это бассейны, ледовые арены, футбольные поля и так далее. Но достаточно много людей с ограниченными возможностями, для которых нужны специальные требования к таким спортивным сооружениям. Здесь как раз такой спортивный объект создан, который поможет и спортсменам-инвалидам, которые занимаются на регулярной основе, и всем желающим москвичам, у которых ограничены возможности — на самом деле, как говорят, у них безграничные возможности, заниматься и плаванием, и баскетболом, волейболом, на тренажерах, — сказал Сергей Собянин.​