Андрей Бочкарев: Началось строительство ФОК с бассейном в школе-интернате № 1

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации слепых по адресу улица 3-я Мытищинская, владение 5, строение 1, в Алексеевском районе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время идут работы подготовительного периода: обустройство бытового городка и устройство временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. Открытие современного ФОК с бассейном позволит детям сразу после занятий посещать спортивно-оздоровительные секции, — рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, площадь двухэтажного комплекса составит 4,3 тысячи квадратных метров. Для удобства посетителей со школой-интернатом его соединит надземный переход. На первом этаже разместится бассейн, на втором — большой футбольный зал. Подземный этаж будет отведен под технические помещения.

— О важности строительства таких объектов неоднократно упоминал мэр Москвы Сергей Собянин. В 2017 году школа отметила 135-летие. Среди выпускников много выдающихся людей, в том числе мастера спорта, чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы, Паралимпийских игр, — отметил Рафик Загрутдинов.

Напомним, ранее Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый специализированный спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Коломенском проезде.

— В Москве достаточно много строится спортивных сооружений. За последние годы мы построили около 145 крупных спортивных объектов. Это бассейны, ледовые арены, футбольные поля и так далее. Но достаточно много людей с ограниченными возможностями, относительно которых есть специальные требования к таким спортивным сооружениям. Здесь как раз такой спортивный объект создан, который поможет и спортсменам-инвалидам, занимающимся на регулярной основе, и всем желающим москвичам, у которых ограничены возможности. На самом деле, как говорят, у них безграничные возможности — заниматься и плаванием, и баскетболом, волейболом, на тренажерах, — сказал Сергей Собянин.