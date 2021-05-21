Андрей Бочкарев: Восемь станций метро появятся за пределами МКАД до 2024 года

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Восемь станций метро будет открыто до 2024 года за пределами МКАД в ТиНАО, СВАО и ЗАО города Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня мы ведем строительство восьми станций метро за пределами МКАД на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов города Москвы, открыть их планируется до 2024 года, — отметил Андрей Бочкарёв.

Как уточнил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, это станции «Новомосковская» Сокольнической линии, «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии, а также четыре станции Троицкой линии.

— На сегодняшний день 29 станций Московского метрополитена размещены с внешней стороны МКАД, к 2024 году количество таких станций увеличится до 37, — добавил Рафик Загрутдинов.

Напомним, сейчас прорабатывается строительство двух новых линий Московского метрополитена — Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Обе линии начинаются от Московского центрального кольца и далее выходят за МКАД в южном и северо-западном направлениях соответственно.