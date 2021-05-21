Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев: Восемь станций метро появятся за пределами МКАД до 2024 года
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Восемь станций метро появятся за пределами МКАД до 2024 года

Полина Французова

Город

Восемь станций метро будет открыто до 2024 года за пределами МКАД в ТиНАО, СВАО и ЗАО города Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня мы ведем строительство восьми станций метро за пределами МКАД на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов города Москвы, открыть их планируется до 2024 года, — отметил Андрей Бочкарёв.

Как уточнил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, это станции «Новомосковская» Сокольнической линии, «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии, а также четыре станции Троицкой линии.

— На сегодняшний день 29 станций Московского метрополитена размещены с внешней стороны МКАД, к 2024 году количество таких станций увеличится до 37, — добавил Рафик Загрутдинов.

Напомним, сейчас прорабатывается строительство двух новых линий Московского метрополитена — Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Обе линии начинаются от Московского центрального кольца и далее выходят за МКАД в южном и северо-западном направлениях соответственно.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Все мнения
О проекте