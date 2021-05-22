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Андрей Бочкарев: 51 дом для обманутых дольщиков планируется ввести в Москве до конца года
Фото: stroi.mos.ru

Андрей Бочкарев: 51 дом для обманутых дольщиков планируется ввести в Москве до конца года

Полина Французова

Город

До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 51 дом для обманутых дольщиков, что позволит восстановить права 6637 граждан. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В планах до конца года завершить строительство и ввести в эксплуатацию 51 дом для обманутых дольщиков — это позволит восстановить права 6637 граждан. Еще 97 граждан планируется обеспечить компенсационным жильем, — рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, с января до середины мая 2021 года в Москве введено в семь корпусов проблемных объектов площадью 141,5 тысячи квадратных метров, благодаря чему ключи от квартир получат 718 семей.

В частности, в марте введен в эксплуатацию проблемный объект «СУ-155» на Балаклавском проспекте — последний жилой долгострой компании в Москве. Кроме того, два корпуса введены в составе ЖК «Борисоглебское» в поселении Новофедоровском, таким образом, восстановлены права всех дольщиков данного ЖК.

По словам главы Строительного комплекса, также введены три корпуса второй очереди ЖК «Марьино Град» в поселении Филимонковском, а в составе проблемного жилого комплекса Sky House на улице Мытной в апреле введен корпус № 4.

Напомним, что ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что 2020 год стал рекордным по объему ввода жилья для обманутых дольщиков.

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