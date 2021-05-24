Андрей Бочкарев: Более 30 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В новое жилье по реновации переехали 30,2 тысячи участников программы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Число участников реновации, завершивших переезд в новые квартиры, превысило 30 тысяч человек, всего же с момента старта программы начато переселение 38 тысяч москвичей из 256 старых домов, — рассказал Андрей Бочкарев.

Как отметил заместитель мэра, к настоящему моменту построено 113 новых домов площадью порядка 1,3 миллиона квадратных метров, из них под заселение уже передано 89 домов.

— Сегодня продолжается строительство 174 домов мощностью 2,8 миллиона квадратных метров, еще 92 новостройки мощностью 1,8 миллиона квадратных метров находятся в проектировании. Также завершен демонтаж 50 старых домов, — заключил Андрей Бочкарев.

Напомним, что программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживает порядка одного миллиона человек.