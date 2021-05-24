Андрей Бочкарев: Пять мостов через Москву-реку строятся в столице

Фото: Элина Максимова / Вечерняя Москва

В столице идет строительство пяти мостов через Москву-реку, еще семь находятся в проектировании. Об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В ближайшие три года планируем ввести 270 километров дорог. На них построят 56 крупных пешеходных переходов, а также около 90 искусственных сооружений: путепроводов, эстакад, тоннелей. Построим и 12 мостов через Москву-реку. Сегодня пять из них уже возводятся, а семь находятся на стадии проектирования, — рассказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, в центре внимания останется самый крупный дорожно-транспортный проект — создание системы хордовых магистралей и рокады.

— Плюс предстоит построить еще несколько развязок на Московской кольцевой автодороге. Этим масштабным проектом занимаемся на протяжении десяти лет. 18 крупных развязок реконструировано, осталось провести работы еще по четырем — на пересечении с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней, Алтуфьевским и Осташковским шоссе. Работы по последним двум уже активно идут: развязку МКАД — Алтуфьевское шоссе планируем ввести в начале 2023-го, а МКАД — Осташковское шоссе — осенью 2024-го, — заключил Андрей Бочкарев.

Напомним, что за 10 лет в столице построено более одной тысячи километров дорог, в том числе почти 300 мостов, тоннелей и эстакад, а также 254 пешеходных перехода.