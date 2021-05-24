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Андрей Бочкарев: Северо-Восточная хорда завершена на 80%
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Северо-Восточная хорда завершена на 80%

Полина Французова

Город

Строительство Северо-Восточной хорды завершено на 80 процентов. Об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Готовность Северо-Восточной хорды сейчас оценивается на уровне 80 процентов: движение открыто по шести участкам, отрезки между Открытым и Ярославским шоссе и от Ярославки до Дмитровки — в стадии активного строительства. Закончить первое звено планируем в июле будущего года, а сложнейшую развязку на пересечении с проспектом Мира достроим в марте 2022-го, — отметил Андрей Бочкарев.

По словам главы строительного комплекса, более чем наполовину готова и Южная рокада, три важных участка которой введены, а остальные строятся.

— Кипят работы и на стройплощадках будущей Юго-Восточной хорды. Как только по хордам и рокаде откроется полноценное движение, заметно разгрузятся и Третье транспортное кольцо, и МКАД, и вылетные магистрали, и дороги районного значения, — добавил Андрей Бочкарев.

Ранее заместитель мэра сообщал, что система хордовых магистралей положительно повлияет на транспортную ситуацию в 73 районах Москвы.

— В городе появится множество новых маршрутов благодаря строительству поперечных связей. Это позволит разгрузить крупные трассы, а люди станут тратить меньше времени на локальные поездки, — пояснил Андрей Бочкарев.

Северо-Восточная хордаЮго-Восточная хордаАндрей Бочкарев
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