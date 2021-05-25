Андрей Бочкарев: Москва превзошла доковидные темпы строительства

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Интенсивность и темпы строительных работ в столице превзошли допандемийные показатели. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью телеканалу «Москва 24».

— В наиболее сложный и острый период пандемии коронавируса вводились частичные ограничения ведения строительных работ. Вследствие этого по отдельным объектам отмечалось замедление на месяц–два. Однако сегодня с помощью комплекса организационных и технологических решений мы не только восстановили темпы строительства, но и превзошли доковидные показатели, — отметил Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что ограничительные меры не сказались и на объемах ввода недвижимости в столице.

— В прошлом году по отдельным сегментам недвижимости не только был сохранен объем сданных в эксплуатацию объектов, но и превзойдены плановые показатели. Мы прогнозируем аналогичную ситуацию и в этом году, — отметил Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра напомнил, что по итогам 2020 года в Москве было введено почти 11 млн кв. метров недвижимости, в том числе почти пять млн «квадратов» жилья. В этом году планируется сдать не менее 8,5 млн. кв. метров недвижимости, из них не менее четырех млн «квадратов» жилья.​