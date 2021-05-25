Андрей Бочкарев: Северо-Восточную хорду достроят в 2022 году

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Работы по строительству Северо-Восточной хорды на всем ее протяжении планируется завершить в следующем году. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В этом году предполагается завершить строительство участка хорды от Открытого до Ярославского шоссе, а уже в следующем году мы планируем достроить участок от Ярославского до Дмитровского шоссе. Таким образом, в 2022 году трасса будет готова на всем протяжении, — рассказал Андрей Бочкарев.

Глава Стройкомплекса отметил, что оставшиеся участки трассы — самые сложные с точки зрения проектирования и строительства.

Общая протяженность СВХ составит 35 км, она пройдет от дороги Москва — Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки — Люберцы. Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.​