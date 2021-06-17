Как обеззараживают автобусы в Москве

Специалист филиала «Южный» Мосгортранса Ислам Сактанов обрабатывает автобус холодным туманом / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Из-за роста числа заболевших коронавирусом общественный транспорт столицы стали чаще дезинфицировать. В четверг, 17 июня, корреспонденты «Вечерней Москвы» присоединились к работам в одном из автобусных парков. Руководитель службы эксплуатации автобусного транспорта ГУП «Мосгортранс» Станислав Измайлов рассказал, с помощью каких средств специалисты проводят очистку салонов.

Ежедневно на маршруты в городе выходят 5000 автобусов и 520 электробусов. Из-за роста числа заболевших COVID-19 общественный транспорт стали дезинфицировать до девяти раз в сутки.

— После каждого оборотного рейса водитель транспорта отправляется на конечную станцию. Там сотрудники протирают все доступные поверхности: сиденья, поручни, валидаторы, кнопки адресного открытия дверей специальными хлорсодержащими средствами. После чего автобусы и электробусы снова отправляются по маршрутам, — пояснил Станислав Измайлов.

А в конце рабочей смены в автобусных парках проходит уже более глубокая очистка. Специалисты обрабатывают поверхности с помощью генератора холодного тумана. Его заправляют рекомендованным Роспотребнадзором хлорсодержащим дезинфицирующим раствором и распыляют по салонам. После идет повторное протирание обеззараживающими средствами.

— Мы очень серьезно относимся к безопасности в общественном транспорте, поэтому ежедневно проводим медосмотр всего водительского состава: измеряем температуру тела и смотрим на общее состояние работников. Продолжаем уделять внимание и вакцинации. Уже более половины водителей сделали прививку против коронавируса. Показатель по городу не менее 60 процентов. Но желающих меньше не становится, поэтому этот показатель у нас может достигнуть 80 процентов, — отметил Измайлов.

Кроме этого, в салонах исключили взаимодействие водителей и пассажиров. Поэтому жителям необходимо заранее позаботиться о проездных билетах, иначе придется заплатить штраф.

— В транспорте мы разместили более 40 тысяч стикеров, напоминающих о соблюдении масочно-перчаточного режима. А также идет звуковое оповещение и с помощью видеороликов, — добавил Станислав Измайлов.

По его словам, дополнительно специалисты дезинфицируют и остановочные павильоны. Так, более 85 бригад ежедневно работают на городских маршрутах.