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Московские выпускники рассказали, как они справляются с волнением, ожидая первых результатов ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские выпускники рассказали, как они справляются с волнением, ожидая первых результатов ЕГЭ

Марьяна Шевцова

Город

«Вечерняя Москва» собрала несколько подсказок от выпускников столицы, как быть спокойным и наслаждаться жизнью, когда экзамены уже позади и осталось совсем немного — узнать оценку.

Артемию М. из школы № 1387 очень помогает общение с друзьями:

— Самый основной совет — оставаться уверенным в собственных силах. Мы очень долго готовились к экзаменам, и в хороших результатах почти нет сомнений. Сейчас, как никогда, идет поддержка со всех сторон: родителей, учителей, одноклассников. Каждому выпускнику это очень приятно. И нам остается только получить заветный результат, чтобы с уверенностью сделать шаг в будущее.

Софья К. из школы № 1387 предлагает отпустить ситуацию, отвлечься, пойти гулять, встретиться с друзьями, почитать книгу, попробовать новое хобби:

— Все, что можно было сделать, мы сделали в день экзамена. Я уверена, что каждый выпускник выложился на максимум. Главное — не искать ответы в интернете после экзамена в поисках своих ошибок: так можно загнать себя еще глубже и начать себя накручивать.

Артем Я. из школы № 1298 не переживает по поводу результатов и уверен в успехе:

— Нужно найти дело, которое увлечет вас полностью, не оставит времени на мысли о результатах экзаменов. Для меня это спорт.

Родригес П.из школы № 1298 очень ценит поддержу семьи, друзей — она мотивирует на успехи и позволяет справляться с неудачами:

— Все просто: постарайтесь побольше бывать на свежем воздухе, а когда все экзамены позади, наслаждайтесь таким прекрасным временем года, как лето!

Анастасия Д. из школы № 1151 не волнуется во время ожидания итогов благодаря появлению новых активностей:

— Выпускникам полезно охватывать как можно больше сфер занятости, совмещая их с отдыхом. Многие под конец учебного года испытывают выгорание от учебы, поэтому лучше занять себя активным родом деятельности. Выработать новые хорошие привычки. Например, бегать по утрам и вечерам, заняться баскетболом или любым подвижным спортом. Конечно, просто выспаться и отдохнуть, выровнять свой режим дня.

Все эти советы помогут поддержать жизненный тонус и меньше переживать в период ожидания итогов экзаменов.

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