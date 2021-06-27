Подрядчик ответит за порчу деревьев

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Разбитая плитка под ногами, куски оторванной коры и торчащие из траншей поврежденные корни деревьев — так выглядит пешеходная зона в Северном Тушине вдоль улицы Туристской. Жители уверены — виноваты рабочие, которые меняют асфальт и бордюры. Корреспонденты «Вечерней Москвы» разобрались в ситуации и помогли решить проблему.

Благоустраиваемая пешеходная зона огорожена. Все деревья защищены специальными деревянными конструкциями, выстроенными вокруг стволов. Однако, если заглянуть между досок, видно, что на коре большинства деревьев есть свежие повреждения, замазанные зеленой краской. Это и беспокоит местных жителей. Один из активистов — Максим Шмаков. Он считает, что компания-подрядчик проводит работы недобросовестно.

— В план благоустройства пешеходной зоны входит укладка газона. Во время снятия старого грунта трактор задевал деревья, повреждая их кору. Многие видели это своими глазами, — рассказывает Максим Шмаков. — Работы здесь идут уже почти месяц. Однако защищающие насаждения конструкции установили лишь несколько дней назад. Причем после того, как эту тему подняли местные жители в социальных сетях.

Проход вглубь пешеходной зоны перекрыт. Здесь проводят подготовительные работы для установки наружного освещения и малых архитектурных форм. Вдоль бордюров, в непосредственной близости к деревьям вырыты траншеи. В них видны оголенные и поврежденные корни деревьев.

— Самая большая ценность нашей пешеходной зоны — деревья. В знойную погоду здесь очень комфортно гулять. Густые кроны создают тень и укрывают от палящего солнца, — говорит Максим. — Благоустройство предполагает улучшение функционального, санитарного и экологического состояния участка. Но создается впечатление, что в нашем случае рабочие делают только хуже.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Недовольна происходящим и жительница Северного Тушина Галина Черешнева. Ее путь каждый день пролегает через эту пешеходную аллею. По словам женщины, до того, как рабочие приступили к делу, аллея была в гораздо более хорошем состоянии.

— Тяжелая техника угробила газон, там было разнотравье. Чем его теперь будут засаживать — не знаю. Все раскопали, раскатали колесами. На деревьях поцарапали кору. Были и нарушения при укладке бордюров, плитки, летела пыль во все стороны, — рассказывает Галина Черешнева.

Помимо прочего, Галина жалуется на сложность перехода через пешеходную зону на другую сторону улицы. Длина аллеи — около километра. Раньше через нее пролегало много перпендикулярных дорожек. Сейчас их осталось лишь несколько, и те сомнительного качества.

— Сейчас расширили пешеходные дорожки. Раньше бордюр был тоненький, несильно влияющий на окружающее пространство. Сейчас поставили такой же огромный, как те, которыми огораживают проезд на дорогах. Для них, соответственно, и ямы глубже, и слой цемента толще, — добавила Галина Черешнева.

Сейчас основные работы завершены, по словам жителей, после выезда корреспондентов «ВМ», строительные работы завершаются, а место раскопок приводят в порядок, устраняют нарушения.

Основная цель активистов — добиться, чтобы подрядчик провел все необходимые работы по защите и восстановлению уже поврежденных деревьев и, по возможности, посадил новые. Пока местные жители подают жалобы на портале mos.ru, редакция «ВМ» отправила официальный запрос в «Жилищник района Северное Тушино» и получила ответ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Екатерина Меньшова, директор ГБУ «Жилищник района Северное Тушино»:

— При производстве строительных работ подрядная организация установила защитное ограждение деревьев в соответствии с требованиями. В процессе работы часть заградительных щитов пришла в негодность, что привело к повреждению открытых участков деревьев. За нарушения, в части сохранности зеленых насаждений, на подрядную организацию был составлен акт и направлено претензионное письмо. В настоящее время недостатки устранены, ограждение восстановлено, с подрядчиками проведена разъяснительная беседа.