Общепит обязали устранить насекомых

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В социальных сетях жители Арбата пожаловались на тараканов, которые заполонили квартиры. В доме № 30/3, строение 1, живут и звезды, поэтому информация распространилась быстро. Люди уверены — насекомые завелись из-за общепита, расположенного в подвале дома. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась на Арбат.

Дом по адресу: Арбат, 30/3, строение 1, выглядит так же внушительно, как и другие дома в историческом центре столицы. В то, что здесь водятся вредители, поверить сложно, пока не зайдешь в подъезд. На стенах — следы от обуви. Ботинок или тапок здесь используют как оружие против насекомых. Рядом с размазанными по стенам сородичами пробегают новые рыжие усатые вредители.

О проблеме сообщили в социальных сетях «звездные» жители дома: актриса Марианна Вертинская и внучка модельера Мария Зайцева. Досталось не только известным людям.

— Я здесь живу с 1990 года, когда был сделан капитальный ремонт, — рассказал житель дома Михаил Любимов. — В 90-е здесь тоже были тараканы. Но их успешно вывели. Года два-три назад тараканы вновь появились. Из-за того, что внизу открылись кафе. Пекарня находится прямо под моей квартирой. Мы видим, что там тараканов травят каждую неделю, не вынося при этом продуктов.

Но усатые, как выяснилось, доползли не до всех.

— У меня в квартире тараканов нет, и я делаю все для того, чтобы они не появились. Я уверен, что тараканы развелись из-за общепита, который внизу дома, — рассказал радиоведущий Виктор Татарский.

Фото: Pixabay

Представители заведений общепита не считают, что вина лежит только на них. В известной кофейне администратор отказалась разговаривать с корреспондентом «ВМ». А в баре смело заявили, что им скрывать нечего.

— Тараканы есть, но их немного, они появляются точечно. Мы каждые две недели вызываем за свой счет организацию, которая их травит. Мы предлагали пекарне скидываться на дезинсекцию, но они отрицают то, что у них есть тараканы. Я не считаю, что в появлении насекомых виноват только общепит, мы не знаем, что в остальных частях подвала и что у жителей квартир. Мы их травим по очереди, и они бегают туда-сюда, — рассказала администратор бара.

Редакция «ВМ» отправила запрос в префектуру ЦАО.

— Жалобы на тараканов действительно поступали. Специалисты ежемесячно проводят дезинсекцию. Сейчас состояние общих помещений дома удовлетворительное, — рассказал исполняющий обязанности заместителя префекта ЦАО по вопросам ЖКХ Олег Соболев.

Редакция «ВМ» также отправила официальный запрос в Роспотребнадзор.

— Заведениям объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований санитарных норм, — ответили в Роспотребнадзоре и обязали общепит предоставить отчеты о выполнении дезинсекции.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если тараканы завелись в многоквартирном доме, об этом нужно сообщить в Единую диспетчерскую службу ЖКХ. Обращение передадут в управляющую компанию, которая проверит общедомовые зоны на наличие вредителей. Если насекомых найдут, управляющая компания проведет обработку в общедомовых зонах: в подъезде, подвале, мусоропроводе, шахте лифта. А дезинсекцию своих квартир придется организовывать самостоятельно.