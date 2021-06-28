Кражи, драки, хулиганство. Зачем москвичам нужны записи городских камер видеонаблюдения

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Городская система видеонаблюдения сегодня включает более 204 тысяч камер. В случае происшествия любой житель столицы может оставить заявку на сохранение цифрового архива. «Вечерняя Москва» узнала, как часто горожане запрашивают записи, а также куда обращаться, если нужно подтвердить факт порчи, например, личного автомобиля во дворе.

Зачем нужны записи?

Жители столицы чаще всего резервируют архив с камер при порче имущества. Например, если им поцарапали машину, проткнули колесо, сломали велосипед или раскурочили качели на детской площадке, рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы на соответствующий запрос «Вечерней Москвы».

— Также часто запрашивают видео, чтобы разобраться в причинах дорожно-транспортных происшествий, обстоятельствах краж, драк и хулиганства, — отмечается в сообщении.

Так, в прошлом году москвичи просили зарезервировать записи 25 тысяч раз. Только за первое полугодие поступило более 11,5 тысячи заявок. С начала этого года уже поступило более 14,5 тысячи обращений.

Где камеры?

Доступ к записям с камер имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов. Как отметили в департаменте, сам доступ предоставляется в строгом соответствии с российским законодательством на основании заявок ведомств.

— Камеры установлены во дворах, на подъездах, в социальных организациях, объектах торговли, парках, на стадионах, транспортных узлах и других важных объектах, — говорится в сообщении.

Записи с камер подъездного и дворового видеонаблюдения хранятся пять дней. Однако этот срок можно продлить до 30 суток, если оставить заявку на сохранение архива.

А вот записи с камер в местах массового скопления людей, объектах торговли, образовательных и медицинских организациях и на объектах строительства в архиве и так хранятся 30 дней.

Как запросить?

Как рассказывают в департаменте, чтобы оставить заявку на сохранение видеозаписи с камеры, нужно позвонить на горячую линию городской системы видеонаблюдения по телефону +7 (495) 587-00-02.

— Оператору горячей линии необходимо сообщить дату, время и адрес места происшествия, — добавляется в сообщении.

После этого оператор сообщит номер заявки. Именно с ним нужно обратиться к сотруднику правоохранительных органов по месту происшествия для решения возникшей проблемы или спора.