Вокзалы избавили от болезнетворных бактерий

Сотрудник Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» лейтенант Дмитрий Лусикян обрабатывает перрон Казанского вокзала. Притормозить прибытие и отбытие поездов даже ради дезинфекции невозможно, поэтому приходится ловить моменты между посадкой и высадкой пассажиров / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В понедельник, 28 июня, сотрудники Управления радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) отряда «Лидер» дезинфицировали Казанский вокзал.

Казанский вокзал — один из крупнейших вокзалов столицы. Сейчас он занимает второе место по пассажиропотоку.

Проходящие вчера мимо вокзала люди могли увидеть, как туда подъехали два грузовика Министерства по чрезвычайным ситуациям. Один из «КамАЗов» вез цистерну с дезинфицирующим раствором, а во втором расположились специалисты Центра «Лидер». Когда техника остановилась на Комсомольской площади, сотрудники МЧС быстро натянули на себя защитные костюмы и маски, после чего стали наполнять опрыскиватели дезинфицирующим средством.

— Этот раствор из гелиохлора очень эффективен в момент нанесения на поверхность, ведь хлор оказывает разрушающее действие на вредные бактерии, — отметил представитель отряда «Лидер» Дмитрий Лусикян. — Погибают все болезнетворные микробы. С другой стороны, этот раствор абсолютно безопасен как для людей, так и для животных.

Впрочем, перед обработкой зала сотрудники МЧС все равно попросили посетителей вокзала на время перейти в соседнее помещение.

— Вы сможете вернуться минут через десять-пятнадцать, когда высохнет раствор, — объяснил капитан Александр Зверев. — Средству нужно время, чтобы подействовать.

— Мы все понимаем, сынок, удачи вам в работе, — улыбнулась ждущая поезда до Тольятти Валентина Логунова.

Пока пассажиры покидали зал ожидания, лейтенанты Антон Мазлов и Вадим Набиуллин пристегивали к спинам баллоны, наполненные дезинфектантом. Как говорят спасатели, в один аппарат «Патриот» помещается до 12 литров раствора. Когда наконец все приготовления были завершены, а из людей в зале остались только члены «Лидера», специалисты МЧС приступили к работе. Они опрыскивали полы и кресла.

Сотрудник Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» лейтенант Дмитрий Лусикян обрабатывает перрон Казанского вокзала. Притормозить прибытие и отбытие поездов даже ради дезинфекции невозможно, поэтому приходится ловить моменты между посадкой и высадкой пассажиров / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пока Антон и Вадим работали в залах ожидания, Александр Зверев и Дмитрий Лусикян прошли с опрыскивателями по длинному коридору Казанского вокзала. Именно через него каждый день движется плотный поток из москвичей и гостей столицы, постоянно прибывающих на автобусах и трамваях. Там же расположено и множество магазинов, так что крайне важно обработать и все стеклянные витрины, к которым постоянно прикасаются заинтересованные покупатели.

Даже несмотря на внушительные размеры канистр, используемых сотрудниками МЧС, обработать такую огромную площадь за пару заходов невозможно. Поэтому за день работы специалистам РХБЗ приходится преодолевать немалое расстояние — для того, чтобы наполнить свой «Патриот» и вернуться к опрыскиванию.

Обработка вокзала требует кропотливого подхода, поэтому сотрудники МЧС последовательно проходят каждый зал и каждую комнату вокзала. Не забывают и про камеры хранения с пригородными кассами.

Когда заканчивается обработка основных помещений, специалисты «Лидера» приступают к опрыскиванию лестниц, лифтов и эскалаторов. Затем наступает очередь точек общепита, расположившихся на втором этаже вокзала. Финальным этапом обработки стали перроны, откуда уходят пригородные электрички. Представители «Лидера» тщательно опрыскивают каждый, выбирая момент, когда на них не происходит посадка или высадка пассажиров. Всего же на обработку Казанского вокзала ушло более двух часов.

— Сейчас, с ухудшением эпидемиологической обстановки и новым всплеском коронавирусной инфекции, продолжается обработка особо значимых объектов, — пояснил капитан Александр Зверев. — К ним, в частности, относятся объекты транспортной инфраструктуры. На прошлой неделе были обработаны Киевский, Савеловский и Ленинградский вокзалы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Тимохин, начальник группы управления радиационной, химической и биологической защиты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России, майор:

— Всего при дезинфекции Казанского вокзала было обработано 115 тысяч квадратных метров территории. Из них 40 тысяч квадратных метров внутренних помещений, а также 75 тысяч квадратных метров прилегающей территории, в том числе перрона. Сотрудники нашего Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» израсходовали три тысячи литров дезинфицирующего раствора.