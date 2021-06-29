Что изменится с 1 июля: с началом месяца вступают в силу несколько законов

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C 1 июля вступают в силу сразу несколько законов. «Вечерка» узнала, как нововведения отразятся на жизни москвичей.

Соцвыплаты

Начиная с 1 июля все соцвыплаты и пенсии будут перечисляться на карты национальной платежной системы «Мир». На ее оформление потребуется минимум семь рабочих дней. На другие карты получить деньги будет нельзя, но можно оформить их перевод по почте.

— В условиях политической ситуации перейти на национальную платежную систему — хорошее решение. Думаю, у пенсионеров не возникнет проблем с переоформлением карты, — отметил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов.

Если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту «Мир», то его деньги сохранятся. Если выплаты производятся на карты других банков, то кредитная организация откроет счет, с которого средства можно будет получить в кассе.

Кредиты

Банки будут отказывать выдавать потребительские кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой или предлагать им более высокие ставки. Банк России принял такое решение, потому что скорость, с которой граждане набирают новые кредиты, сильно опережает рост доходов.

— Последние годы потребительское, розничное, ипотечное кредитование динамично растет. Новые меры приведут к уменьшению долговой нагрузки россиян, — считает экономист Лазарь Бадалов.

Пособия

Пенсионный фонд начнет прием заявлений на новые пособия беременным женщинам. Пособие могут получить жительницы России, вставшие на учет в первые 12 недель беременности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Оно назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Также на пособие для ребенка могут рассчитывать мама или папа, в одиночку воспитывающие детей от 8 до 17 лет, в отношении которых предусмотрена уплата алиментов вторым родителем. Пособие назначается на год, а далее продлевается по заявлению.

— Это очень хорошая мера для поддержки, тем более женщины очень часто во время беременности теряют источник дохода. Плюс во время пандемии многие семьи оказались в трудном финансовом положении.

Хорошо, что государство нашло возможность им помочь, — считает исполнительный директор национального родительского комитета Юлия Матюнина.

КСТАТИ

С июля расширят круг заемщиков, которые могут взять семейную ипотеку под 6 процентов годовых. Программа станет доступной для семей, у которых родился хотя бы один ребенок с начала 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Москве останется прежней — 12 миллионов рублей.