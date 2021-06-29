Детские площадки в Москве отвечают всем стандартам безопасности

Глава управы Бабушкинского района Александр Кузьмин осматривает недавно установленную детскую площадку / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

29 июня, во вторник, глава управы Бабушкинского района Александр Кузьмин проверил , как ведутся работы по благоустройству дворовых территорий, и рассказал «Вечерней Москве» о том, как преображается район.

Сейчас в Бабушкинском районе проходит комплексное благоустройство 10 дворовых территорий. В него входят: замена контейнерной площадки и асфальтового покрытия, нанесение новой разметки для парковки транспортных средств, полная замена оснований детских площадок.

— На двух из трех детских площадок мы установили новые качели, горки, лавки и прочее оборудование, а на другой у нас уже готово резиновое покрытие. Детям не терпится поскорее опробовать их, поэтому мы завершаем все работы в срок, — подчеркнул глава управы Бабушкинского района Александр Кузьмин.

Он признается, что часто общается с жителями района и ценит их предложения по благоустройству. К примеру, благодаря их идеям появляются новые детские площадки.

Одна из них находится по адресу: Енисейская улица, дом 19. Там сейчас продолжаются работы, однако яркий внешний вид привлекает внимание прохожих и придает новый облик району.

Все материалы для этой площадки изготовлены по определенным стандартам и тщательно проверяются, чтобы малыши могли безопасно отдыхать и играть.

— Нам очень нравится, как выглядит эта детская площадка. Мы живем рядом, каждый день проходим мимо, и, вспоминая, какой площадка была до этого, хочется сказать отдельное спасибо нашим организациям, которые позаботились о ее привлекательном внешнем виде, — отметила местная жительница Фаина Кутовая.

Один из знаковых объектов района — территория вокруг Бабушкинского ЗАГСа, которую сейчас активно приводят в порядок. Сотрудники коммунальных служб устанавливают дополнительное освещение, укладывают плитку, а также устанавливают новые малые архитектурные формы.

— Еще мы уделяем много внимания озеленению района. Жара негативно сказывается на зеленых насаждениях, поэтому мы сейчас усиленно ухаживаем за ними, стараемся сделать так, чтобы они не потеряли свой красивый внешний вид, — отметил Александр Кузьмин.

СПРАВКА

Бабушкинский район входит в состав Северо-Восточного административного округа Москвы. Занимает территорию 505,6 гектара, и в нем проживают 77,1 тысячи человек.

Названия улиц района отражают географию и историю полетов уроженца этих мест, известного полярного летчика, Героя СССР Михаила Бабушкина: Ленская, Енисейская, Верхоянская, Таймырская, Таежная, Амундсена, Седова и другие.