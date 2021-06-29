Эксперты обсудят перспективы развития мегаполисов

Глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин перед открытием Московского урбанфорума / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

1 июля в столице стартует десятый Московский урбанистический форум. Темой юбилейного события станут «Города-суперзвезды» и «Новые перспективы».

Экономический успех и престиж страны на мировой арене определяются наличием у нее города или нескольких городов — глобальных хабов, привлекающих людей, инвестиции, технологии. Такие города становятся витриной и опорной точкой национального развития.

Города-суперзвезды — те, которые смогли не просто обеспечить высокие стандарты качества среды и качества жизни горожан, но и стать образцовыми примерами для множества последователей, хрестоматийными образцами урбанистической трансформации. Однако пандемия COVID-19 поставила комплексный вопрос об образе будущего, нанеся серьезный удар по жизни мировых мегаполисов. В такой ситуации на арену вышли новые чемпионы — города, сумевшие преодолеть кризис с наименьшими потерями и ставшие новыми образцами устойчивости.

Москва в этом плане может стать образцом того, как справляться с последствиями пандемии, охватившей весь мир.

— Участники Московского урбанистического форума обсудят, как пандемия COVID-19 повлияла на формирование новых тенденций в дизайне медицинских учреждений и жилых домов, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. — Эта тема будет обсуждаться в ходе панельной дискуссии «Иммунная система города. Новое прочтение законов эпидемиологического дизайна».

В центре внимания будут также вопросы безопасности городов, их возможного промышленного развития. Эксперты обсудят технологии транспортного поведения, затронут тему благотворительности, реновации жилфонда и необычных девелоперских проектов. Обсудят также проблемы экологии и развития инфраструктуры.

Кроме того, в рамках форума пройдет ежегодная мультидисциплинарная премия, присуждаемая городским сообществам, независимым проектам, отдельным людям и стартапам, внесшим значительный вклад в развитие Москвы. Победителей определяют москвичи и гости столицы.

— Задача ежегодной мультидисциплинарной премии MUF Community Awards — выделить и поощрить проекты и инициативы, оказавшие существенное влияние на ту или иную сферу жизни столицы, задавшие вектор развития и ставшие двигателем позитивных изменений в городе, — отмечают организаторы.

ВАЖНО

В этом году Московский урбанистический форум будет проходить в гибридном формате — помимо традиционного офлайн-участия российских и иностранных спикеров, предусмотрено онлайн-подключение иностранных спикеров из разных точек мира. Также все желающие смогут присоединиться к форуму на сайте mosurbanforum.ru.