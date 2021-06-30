Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На ВДНХ вновь открыли созданный в 1961 году розарий, посвященный полету Юрия Гагарина

Наталья Тростьянская

Город
На ВДНХ вновь открыли созданный в 1961 году розарий, посвященный полету Юрия Гагарина
Бригадир отдела озеленения и благоустройства ВДНХ Люд- мила Бакшеева демонстрирует восстановленный цветник / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Цветник воссоздали на площади промышленности ВДНХ. Теперь у макета ракеты-носителя «Восток» вновь растут розы — садоводы выбрали сорт «Юбилей принца Монако».

Цветники украшали площадь Промышленности, которая до 1959 года носила название Механизации, с момента ее создания в 1937 году. Долгое время клумбы оформляли декоративными кустарниками, многолетними и однолетними растениями, но после того как Юрий Гагарин слетал в космос, на площади высадили розы из группы флорибунда.

— У них букетное цветение, то есть на веточке раскрывается не один, а сразу несколько бутонов,— подчеркнула бригадир отдела озеленения и благоустройства ВДНХ Людмила Бакшеева.

Позже на площади установили полноразмерный макет ракеты-носителя «Восток», которая доставила первого в мире человека на орбиту. Цветущие розы подчеркивали значимость события и создавали ощущение праздника.

Архивные снимки

Впрочем, вся эта красота просуществовала до 1990-х годов. Потом без должного ухода розарий исчез, а на его месте выросла трава. Постепенно газон привели в порядок и о цветнике забыли. Но в архивах ВДНХ сохранились фотографии площади Промышленности 1960-х годов. Однажды эти снимки попали в руки ландшафтных архитекторов выставки, и они решили воссоздать исторический цветник. Проект воплотили в жизнь минувшей весной.

— Перед тем как разбить цветник, мы вырезали корыта, выбрали всю старую землю и засыпали новую, которую в питомнике приготовили специально для наших роз,— рассказала Бакшеева. — Они не любят глинистую или песчаную почву, им нужен растительный грунт определенного состава.

Работы по восстановлению цветника заняли у садоводов ВДНХ месяц. За это время вокруг макета ракеты-носителя в три ряда высадили 1250 роз сорта «Юбилей принца Монако».

— Он неприхотливый, болезнеустойчивый, первые бутоны распускаются в июне, а вообще куст цветет до первых заморозков, — перечислила преимущества выбранного сорта Бакшеева.

Розы «Юбилей принца Монако», как и их предшественники, относятся к группе флорибунда, а значит, будут радовать посетителей обильным цветением. Пик приходится на июль-август.

— Обязательно приходите полюбоваться изумительными пудрово-белыми цветами с ярко-бордовой окантовкой и насладиться их чудесным ароматом! — пригласила бригадир.

Каждый день она и ее помощники заботятся о розах: поливают по мере необходимости, пропалывают, рыхлят и удобряют почву. Также они следят за тем, чтобы букеты «принца» всегда выглядели свежо, а кусты, которые в высоту достигают одного метра, смотрелись ухоженно.

— Они должны быть правильной, красивой формы и не мешать росту друг друга, — пояснила она.

Осенью, перед наступлением холодов, розы обрежут и каждый куст укроют торфом. В таких теплых домиках они без проблем переживут московскую зиму и в следующем сезоне вновь украсят площадь Промышленности.

На ВДНХ вновь открыли созданный в 1961 году розарий, посвященный полету Юрия ГагаринаЦветущие розы на территории ВДНХ. / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Красота у фонтанов

Всего на ВДНХ, вместе с воссозданным цветником, растут около 36 тысяч роз из самых разных групп: чайно-гибридные, штамбовые, почвопокровные, парковые и многие другие. Каждая из них включает в себя десятки, а иногда и сотни сортов и видов.

Большинство роз высажены на Центральной аллее, в северном и южном розариях. На главной аллее, по периметру анфилады 14 фонтанов, растут, например, флорибунды сорта «Сатчмо» — ярко-алые розы с хорошей устойчивостью к капризам погоды. Их высаживают здесь с 1970-х годов.

Южный розарий расположен слева от Центральной аллеи. Исторически сюда привозили розы из Молдавии. А вот в цветниках северного розария можно найти сорта, выведенные специалистами из России, Англии, Франции, Германии, Ирландии, Канады и других стран.

Так, результаты отечественной селекции представляет «Золотая осень» — чайно-гибридная роза золотисто-оранжевого цвета. Немецкие садоводы подарили миру нежнейшую розово-абрикосовую «Гейшу» и пурпурно-красную розу «Госпел». У нее махровые цветы диаметром 10–12 сантиметров. Не меньше по размеру цветы и у французской розы четырех ветров — темно-красные с малиновым отливом. Еще здесь растет желто-розовая «Глория Дэй», известная также под названием «Мир». Сорт вывели во Франции в 1935 году, однако широкой публике представили в США в год окончания Второй мировой войны.

Среди белых роз особое место занимает «Боинг» — результат работы голландских селекционеров.

Желтая роза «Артур Белл», выведенная в Северной Ирландии в 1964 году, выделяется не только своим ярким цветом, но и фруктовым ароматом. А «Эдди Митчел», роза французского происхождения, удивит богатым строгим видом: бархатисто-красные цветы с желтой изнанкой со временем становятся почти черными.

Между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» можно увидеть розовые и красные штамбовые розы — декоративные деревца с пышной кроной на тонком гладком стволе. Они отличаются долгим обильным цветением. Также у «Каменного цветка» растут светло-розовые пионовидные розы. Это один из романтичных сортов из группы флорибунда, названный в честь великого художника и изобретателя Леонардо да Винчи.

Розами на ВДНХ также украшены клумбы у Дома культуры, памятника Ивану Мичурину, павильона № 510 «Гастроном № 1» (бывший «Главконсерв») и Грузинский сквер. Здесь встречаются желтые, алые, темно-красные и насыщенно-винные розы сорта «Бургунд».

К слову, ВДНХ всегда славилась обилием роз. В советское время о роскошных цветниках писали в путеводителях по Москве. Туристы со всех уголков необъятной страны специально приезжали в столицу, чтобы посмотреть на них. Особенно всем нравились розовые деревья — гордость и изюминка ВДНХ.

На ВДНХ вновь открыли созданный в 1961 году розарий, посвященный полету Юрия ГагаринаЦветущие розы на территории ВДНХ. / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

До поздней осени

Помимо роз, на клумбах ВДНХ высажено множество других многолетних и однолетних декоративных культур. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, георгины сорта «Веселые ребята» — не меньше трех миллионов растений.

Еще чуть-чуть — и отцветут пионы. Успевайте сделать снимки на фоне белых и розовых «облаков». Заодно насладитесь сладким ароматом чубушника, полюбуйтесь ирисами и почувствуйте себя где-нибудь на Средиземноморье. Нужную атмосферу создадут «поля» шалфея.

В начале июля зацветут пахнущий медом морской алиссум и нежно-голубой, белый, сиреневый или розовый агератум Хоустона.

— Как только одни растения отцветают, сразу распускаются другие, — сказала Людмила Бакшеева. — Вот и получается, что ВДНХ до поздней осени в цвету!

Сладкий аромат

В Москве есть и другие места, где собраны потрясающие коллекции невероятно красивых роз. Будете в парке «Сокольники», загляните в Большой розарий. Его открыли к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 году. Создатель розария, театральный декоратор Анна Шукшина, задумывала его как сад непрерывного цветения. Растения для него привезли из Северной Америки, Сибири, Алтайского края, Кавказа, Крыма, Китая, Дальнего Востока и Японии. Тюльпаны, сирень, пионы, флоксы и многие другие цветы радовали посетителей с мая по октябрь. Что касается роз, то в розарии высадили более 100 сортов.

В прошлом году в Большом розарии завершилось комплексное благоустройство. В саду дополнительно высадили более четырех тысяч цветущих кустов, включая 36 новых сортов роз. Например, теперь там растет чайно-гибридная роза «Вивальди». У нее крупные светло-розовые цветки.

Более 20 тысяч кустов садовых роз растут в Парке Горького. Сразу за аркой главного входа посетителей встречают розы «Доломити». У Фонтанной площади распустились кусты солнечно-лимонной розы «Санни Нокаут». Она цветет весь сезон, наполняя пространство вокруг себя сладким ароматом.

Одно из самых красивейших мест Парка Горького — Розарий с фонтаном — находится рядом с Пушкинской набережной у Андреевского пешеходного моста. Созданный по проекту архитекторов Александра Власова и Михаила Коржева в 1935 году, он стал своеобразным музеем живых роз со всего света. Несколько лет назад розарий воссоздали по архивным чертежам и фотографиям. С тех пор там каждый сезон распускаются розы всех цветов и оттенков.

— В розарии собрано более десяти сортов, — уточнили в пресс-службе парка. — Уже распустились четыре: пурпурно-красная «Биг Перпл» с глубоким ароматом розового масла, желтая высокая «Беролина», медно-оранжевая «Валенсия» с крупными цветками и нежно-лимонный жизнелюбивый «Винтер Сан».

Также в парке можно увидеть «Астрономию» — цветы этой розы похожи на звезды, и «Парк Горького». Этот особенный сорт роз с бело-розовыми цветами в форме колокольчиков вывели специально для Парка Горького.

КСТАТИ

В 2017 году столичные экологи подарили Москве новый сорт кустовой розы под названием «Москвичка». Она неприхотлива к погодным условиям и антропогенному воздействию. Предполагалось, что этот сорт будут использовать в озеленении улиц, площадей, скверов и бульваров города.

НА ЗАМЕТКУ

Идеальное время, чтобы насладиться ароматом роз, — утром после дождя или вечером. Днем, в самую жару, аромат роз почти неуловим.

Читайте также:
высадка цветовсорт растенийЮрий Гагарин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте