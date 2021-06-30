На ВДНХ вновь открыли созданный в 1961 году розарий, посвященный полету Юрия Гагарина

Бригадир отдела озеленения и благоустройства ВДНХ Люд- мила Бакшеева демонстрирует восстановленный цветник / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Цветник воссоздали на площади промышленности ВДНХ. Теперь у макета ракеты-носителя «Восток» вновь растут розы — садоводы выбрали сорт «Юбилей принца Монако».

Цветники украшали площадь Промышленности, которая до 1959 года носила название Механизации, с момента ее создания в 1937 году. Долгое время клумбы оформляли декоративными кустарниками, многолетними и однолетними растениями, но после того как Юрий Гагарин слетал в космос, на площади высадили розы из группы флорибунда.

— У них букетное цветение, то есть на веточке раскрывается не один, а сразу несколько бутонов,— подчеркнула бригадир отдела озеленения и благоустройства ВДНХ Людмила Бакшеева.

Позже на площади установили полноразмерный макет ракеты-носителя «Восток», которая доставила первого в мире человека на орбиту. Цветущие розы подчеркивали значимость события и создавали ощущение праздника.

Архивные снимки

Впрочем, вся эта красота просуществовала до 1990-х годов. Потом без должного ухода розарий исчез, а на его месте выросла трава. Постепенно газон привели в порядок и о цветнике забыли. Но в архивах ВДНХ сохранились фотографии площади Промышленности 1960-х годов. Однажды эти снимки попали в руки ландшафтных архитекторов выставки, и они решили воссоздать исторический цветник. Проект воплотили в жизнь минувшей весной.

— Перед тем как разбить цветник, мы вырезали корыта, выбрали всю старую землю и засыпали новую, которую в питомнике приготовили специально для наших роз,— рассказала Бакшеева. — Они не любят глинистую или песчаную почву, им нужен растительный грунт определенного состава.

Работы по восстановлению цветника заняли у садоводов ВДНХ месяц. За это время вокруг макета ракеты-носителя в три ряда высадили 1250 роз сорта «Юбилей принца Монако».

— Он неприхотливый, болезнеустойчивый, первые бутоны распускаются в июне, а вообще куст цветет до первых заморозков, — перечислила преимущества выбранного сорта Бакшеева.

Розы «Юбилей принца Монако», как и их предшественники, относятся к группе флорибунда, а значит, будут радовать посетителей обильным цветением. Пик приходится на июль-август.

— Обязательно приходите полюбоваться изумительными пудрово-белыми цветами с ярко-бордовой окантовкой и насладиться их чудесным ароматом! — пригласила бригадир.

Каждый день она и ее помощники заботятся о розах: поливают по мере необходимости, пропалывают, рыхлят и удобряют почву. Также они следят за тем, чтобы букеты «принца» всегда выглядели свежо, а кусты, которые в высоту достигают одного метра, смотрелись ухоженно.

— Они должны быть правильной, красивой формы и не мешать росту друг друга, — пояснила она.

Осенью, перед наступлением холодов, розы обрежут и каждый куст укроют торфом. В таких теплых домиках они без проблем переживут московскую зиму и в следующем сезоне вновь украсят площадь Промышленности.

Цветущие розы на территории ВДНХ. / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Красота у фонтанов

Всего на ВДНХ, вместе с воссозданным цветником, растут около 36 тысяч роз из самых разных групп: чайно-гибридные, штамбовые, почвопокровные, парковые и многие другие. Каждая из них включает в себя десятки, а иногда и сотни сортов и видов.

Большинство роз высажены на Центральной аллее, в северном и южном розариях. На главной аллее, по периметру анфилады 14 фонтанов, растут, например, флорибунды сорта «Сатчмо» — ярко-алые розы с хорошей устойчивостью к капризам погоды. Их высаживают здесь с 1970-х годов.

Южный розарий расположен слева от Центральной аллеи. Исторически сюда привозили розы из Молдавии. А вот в цветниках северного розария можно найти сорта, выведенные специалистами из России, Англии, Франции, Германии, Ирландии, Канады и других стран.

Так, результаты отечественной селекции представляет «Золотая осень» — чайно-гибридная роза золотисто-оранжевого цвета. Немецкие садоводы подарили миру нежнейшую розово-абрикосовую «Гейшу» и пурпурно-красную розу «Госпел». У нее махровые цветы диаметром 10–12 сантиметров. Не меньше по размеру цветы и у французской розы четырех ветров — темно-красные с малиновым отливом. Еще здесь растет желто-розовая «Глория Дэй», известная также под названием «Мир». Сорт вывели во Франции в 1935 году, однако широкой публике представили в США в год окончания Второй мировой войны.

Среди белых роз особое место занимает «Боинг» — результат работы голландских селекционеров.

Желтая роза «Артур Белл», выведенная в Северной Ирландии в 1964 году, выделяется не только своим ярким цветом, но и фруктовым ароматом. А «Эдди Митчел», роза французского происхождения, удивит богатым строгим видом: бархатисто-красные цветы с желтой изнанкой со временем становятся почти черными.

Между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» можно увидеть розовые и красные штамбовые розы — декоративные деревца с пышной кроной на тонком гладком стволе. Они отличаются долгим обильным цветением. Также у «Каменного цветка» растут светло-розовые пионовидные розы. Это один из романтичных сортов из группы флорибунда, названный в честь великого художника и изобретателя Леонардо да Винчи.

Розами на ВДНХ также украшены клумбы у Дома культуры, памятника Ивану Мичурину, павильона № 510 «Гастроном № 1» (бывший «Главконсерв») и Грузинский сквер. Здесь встречаются желтые, алые, темно-красные и насыщенно-винные розы сорта «Бургунд».

К слову, ВДНХ всегда славилась обилием роз. В советское время о роскошных цветниках писали в путеводителях по Москве. Туристы со всех уголков необъятной страны специально приезжали в столицу, чтобы посмотреть на них. Особенно всем нравились розовые деревья — гордость и изюминка ВДНХ.

Цветущие розы на территории ВДНХ. / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

До поздней осени

Помимо роз, на клумбах ВДНХ высажено множество других многолетних и однолетних декоративных культур. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, георгины сорта «Веселые ребята» — не меньше трех миллионов растений.

Еще чуть-чуть — и отцветут пионы. Успевайте сделать снимки на фоне белых и розовых «облаков». Заодно насладитесь сладким ароматом чубушника, полюбуйтесь ирисами и почувствуйте себя где-нибудь на Средиземноморье. Нужную атмосферу создадут «поля» шалфея.

В начале июля зацветут пахнущий медом морской алиссум и нежно-голубой, белый, сиреневый или розовый агератум Хоустона.

— Как только одни растения отцветают, сразу распускаются другие, — сказала Людмила Бакшеева. — Вот и получается, что ВДНХ до поздней осени в цвету!

Сладкий аромат

В Москве есть и другие места, где собраны потрясающие коллекции невероятно красивых роз. Будете в парке «Сокольники», загляните в Большой розарий. Его открыли к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 году. Создатель розария, театральный декоратор Анна Шукшина, задумывала его как сад непрерывного цветения. Растения для него привезли из Северной Америки, Сибири, Алтайского края, Кавказа, Крыма, Китая, Дальнего Востока и Японии. Тюльпаны, сирень, пионы, флоксы и многие другие цветы радовали посетителей с мая по октябрь. Что касается роз, то в розарии высадили более 100 сортов.

В прошлом году в Большом розарии завершилось комплексное благоустройство. В саду дополнительно высадили более четырех тысяч цветущих кустов, включая 36 новых сортов роз. Например, теперь там растет чайно-гибридная роза «Вивальди». У нее крупные светло-розовые цветки.

Более 20 тысяч кустов садовых роз растут в Парке Горького. Сразу за аркой главного входа посетителей встречают розы «Доломити». У Фонтанной площади распустились кусты солнечно-лимонной розы «Санни Нокаут». Она цветет весь сезон, наполняя пространство вокруг себя сладким ароматом.

Одно из самых красивейших мест Парка Горького — Розарий с фонтаном — находится рядом с Пушкинской набережной у Андреевского пешеходного моста. Созданный по проекту архитекторов Александра Власова и Михаила Коржева в 1935 году, он стал своеобразным музеем живых роз со всего света. Несколько лет назад розарий воссоздали по архивным чертежам и фотографиям. С тех пор там каждый сезон распускаются розы всех цветов и оттенков.

— В розарии собрано более десяти сортов, — уточнили в пресс-службе парка. — Уже распустились четыре: пурпурно-красная «Биг Перпл» с глубоким ароматом розового масла, желтая высокая «Беролина», медно-оранжевая «Валенсия» с крупными цветками и нежно-лимонный жизнелюбивый «Винтер Сан».

Также в парке можно увидеть «Астрономию» — цветы этой розы похожи на звезды, и «Парк Горького». Этот особенный сорт роз с бело-розовыми цветами в форме колокольчиков вывели специально для Парка Горького.

КСТАТИ

В 2017 году столичные экологи подарили Москве новый сорт кустовой розы под названием «Москвичка». Она неприхотлива к погодным условиям и антропогенному воздействию. Предполагалось, что этот сорт будут использовать в озеленении улиц, площадей, скверов и бульваров города.

НА ЗАМЕТКУ

Идеальное время, чтобы насладиться ароматом роз, — утром после дождя или вечером. Днем, в самую жару, аромат роз почти неуловим.