Сергей Собянин: В новом округе за девять лет мы создали 180 тысяч рабочих мест и более 100 социальных объектов

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) вместе с директором школы № 338 Марией Анриановой (справа от мэра) осматривают новое здание образовательного учреждения, которое примет первых учеников уже осенью этого года / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

1 июля исполняется 9 лет с момента расширения границ столицы. Накануне этой даты мэр Москвы Сергей Собянин посетил несколько объектов в Новой Москве.

Территория Новой Москвы динамично развивается. Сегодня здесь проживают уже 630 тысяч москвичей, а с учетом дачников — намного больше. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) активно строится метро, дороги, социальные объекты и другая инфраструктура. Кроме того, за девять лет удалось решить проблему дефицита мест приложения труда — создано 182 тысячи рабочих мест в офисах, торговле, промышленности, строительстве, логистике и социальной сфере. А по уровню благоустройства населенные пункты Новой Москвы уже практически сравнялись с другими городскими районами.

— Конечно, работа еще предстоит огромная, но возможности для москвичей будут с каждым годом увеличиваться, и комфортное проживание на этой территории будет улучшаться, — заверил мэр Москвы.

Во время своей поездки по присоединенным территориям глава города открыл движение по новой дороге от Щербинки до Южного Бутова. Трасса длиной 3,2 километра проходит от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда. Дорога должна будет снизить существующую нагрузку на Варшавское шоссе.

Кроме того, Сергей Собянин осмотрел ход строительства школы и детского сада в Коммунарке.

— Многие такие школы в Новой Москве лучше, чем те классические, которые строились раньше в большом количестве, стандартные и уже устаревшие. Все новое, что есть в школьном строительстве, — в этих зданиях, — отметил мэр.

Новые учреждения войдут в школу № 338. Планируется, что уже 1 сентября этого года они откроют свои двери. Здания оснащены самой современной техникой.

Строятся на новых территориях и медицинские учреждения. Так, в Коммунарке возводится новая поликлиника, которая будет обслуживать почти 100 тысяч человек. Глава города призвал ускорить темпы строительства этого медучреждения и завершить его к концу этого года.

На комфорт проживания и привлекательность ТиНАО влияет и количество рабочих мест, которое здесь постоянно увеличивается. Например, сегодня идет масштабное строительство бизнес-квартала «Прокшино». Благодаря этой стройке работу себе смогут найти более 16 тысяч человек.

— Завершить строительство первой очереди бизнес-квартала «Прокшино» планируется в 2023 году, — уточнили в пресс-службе столичной мэрии.

КСТАТИ

До присоединения к Москве на новых территориях метро не было. Сейчас введены в эксплуатацию восемь станций. Их суммарный пассажиропоток составлял до пандемии более 120 тысяч человек в сутки, сейчас — 98,6 тысячи человек в сутки.