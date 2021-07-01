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Форум соберет звезд урбанистики и дизайна

Ксения Муравьева

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Форум соберет звезд урбанистики и дизайна
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

По традиции Московский урбанистический форум объединит известных спикеров и экспертов со всего мира, которые в этом году подключатся из разных стран и в онлайн-режиме. «Вечерняя Москва» вспомнила, какими урбанистическими идеями и проектами они прославились.

Бен ван Баркель, основатель, главный архитектор Unstudio, Нидерланды

Голландский архитектор является членом экспертного совета по строительству при министерстве экономики Нидерландов, до 2018 года он преподавал в Гарварде. По его проекту построен вантовый мост через реку Маас в центре Роттердама, который сегодня является одной из достопримечательностей города. Самой примечательной его частью стал асимметричный пилон высотой 139 метров. Из-за необычной конструкции мост получил название «Лебедь».

По проекту архитектора построен Музей Mercedes-Benz. Здание выделяется уникальной формой и дизайном интерьера и является одной из достопримечательностей Штутгарта.

Ян Гейл, основатель Gehl Architects, Дания

Легенда мировой урбанистики, почетный член Ассоциации архитекторов Дании, Великобритании, США, Канады, Шотландии, Ирландии, а также Институтов планирования в Австралии и Ирландии.

Свою карьеру он посвятил исследованиям, как сделать мегаполисы удобными для жизни, чтобы главное место в них занимали не автомобили и здания, а люди. Его книга «Города для людей» (Cities for People) опубликована более чем на 40 языках. Он консультировал городские администрации в разных странах мира, и его идеи были использованы сначала в родном Копенгагене, а затем в городах Европы, Северной Америки, Азии и Австралии. Именно благодаря Гейлу Копенгаген сегодня является городом велосипедистов и пешеходов.

Одно из своих исследований он посвятил Москве и посоветовал, как стоит развивать улицы, парки и набережные.

Патрик Шумахер, директорZaha Hadid Architects

Автор более 100 статей в архитектурных журналах и сборниках, преподает в Гарварде. 1996 году основал Лабораторию исследований дизайна в архитектурной ассоциации в Лондоне, где продолжает преподавать по сей день.

Известен тем, что на 11-й Биеннале архитектуры в Венеции вместе с Захой Хадид представили новый стиль в архитектуре — параметризм. В этом стиле строят футуристичные здания со сложными формами. Шумахер был соавтором проекта оперного театра в Гуанчжоу (Китай), который сегодня является излюбленным местом для фотосессий у туристов и жителей города.

Объемные элементы оперного театра похожи на речные камни. По задумке архитекторов, здание должно было сочетаться с урбанистическим пейзажем и дельтой реки.

Джон Купер, директор John Cooper Architecture, Англия

Более 37 лет занимается дизайном больниц и поликлиник, преобразованием среды здравоохранения. Регулярно выступает на конференциях в Великобритании и за рубежом, а также пишет статьи для крупных архитектурных журналов. Был председателем организации «Архитекторы здоровья» (2009–2014) и до сих пор активно участвует в ее деятельности.

Только за семь лет работы в студии «A+A» он выиграл и разработал 12 проектов в области здравоохранения. А его компания John Cooper Architecture работала над проектом детской больницы Нельсона Манделы в Йоханнесбурге (ЮАР), которая является не только первой педиатрической клиникой в Южной Африке, но и учебным центром.

В холлах больницы и во всех общих помещениях — высокие потолки, а окна выходят в сад. По задумке архитектора, природа и естественная среда должны быть главными составляющими в таких учреждениях, чтобы пациенты испытывали меньше стресса и быстрее шли на поправку.

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