Мировая навигация: какой курс выбирают ведущие мегаполисы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

1 июля открывается Московский урбанистический форум. Одна из центральных тем — преодоление мегаполисами кризиса, вызванного пандемией.

По традиции, первый пункт деловой программы — пленарное заседание: «Города-суперзвезды. Слагаемые успеха». В последние полтора года среди таких важнейших слагаемых — опыт борьбы с коронавирусом, у каждого мегаполиса мира он уникален и по-своему интересен. Вопросам выживания «суперзвезд» в условиях пандемии посвящена дискуссия «Иммунная система города».

Москва довольно успешно отвечает на вызовы времени: даже в самые трудные периоды город не был парализован.

Прежде всего, к испытанию оказалась готова медицинская инфраструктура: сказалась обеспеченность больниц современным оборудованием; технологии, позволяющие получать консультации и записываться на прием дистанционно. Серьезную роль сыграли меры по поддержке малого и среднего бизнеса, которые помогли многим предприятиям выжить в пору вынужденного бездействия и перевода сотрудников на удаленку. Важным оказался и перевод в электронный вид госуслуг, который позволил горожанам не появляться лишний раз в общественных местах. Практически в обычном режиме работал городской транспорт.

Но это лишь немногое, что было сделано за последние годы. Вся инфраструктура качественно изменилась. Открыты десятки новых станций метрополитена, больше половины подвижного состава — современные поезда. Они не только комфортны, но и красивы: разработанный для столичной подземки поезд «Москва-2020» на международном конкурсе Red Dot Award: Product Design 2021 получил премию за лучший дизайн в категории «Поезда и самолеты». В общегородскую транспортную систему интегрируются железные дороги, сначала МЦК, а теперь и диаметральные направления, пока четыре, в недалеком будущем — все десять (5 МЦД).

Полностью реорганизован весь наземный транспорт, он стал намного комфортнее и экологичнее: его основу сегодня составляют электробусы и трамваи. Развитию транспорта будет посвящено несколько дискуссий.

Также участники форума обсудят вопросы экологии, создания инновационных кластеров, опыт реновации жилфонда и бывших промзон, использование потенциала водных артерий мегаполисов, развитие гостиничной инфраструктуры и в целом турбизнеса и даже тренды развития городского фермерства.

РЕЙТИНГ

В рейтинге, подготовленном одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний EY (бывш. Ernst & Young), Москва заняла третье место среди мегаполисов мира в области преодоления последствий коронавируса. Ее обогнали лишь Нью-Йорк и Стокгольм. Российская столица одной из первых на планете достигла экономических показателей близких к допандемийным.

Кроме того, Москва уверенно занимает четвертую строчку в рейтинге лучших городов планеты The World`s 100 Best Cities международного консалтингового агентства Resonance Consultancy. Здесь во всем мире ее опережают лишь Лондон, Нью-Йорк и Париж.

Наконец, наша столица оказалась самым зеленым мегаполисом на планете: парки, скверы и леса занимают почти половину территории многомиллионного города. Рейтинг был составлен компанией PricewaterhouseCoopers.