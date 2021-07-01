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Разные виды транспорта стали единой системой

Никита Миронов  

Город
Разные виды транспорта стали единой системой
Фото: Михаил Терещенко / АГН Москва

Спикер Московского урбанфорума Михаил Блинкин рассказал, что одной из главных тем обсуждения станут вызовы, с которыми столкнется транспорт городов в постковидную эпоху.

По словам Михаила Блинкина — директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, — эта тема и развитие городского транспорта в целом станет одной из ключевых на встрече Международного союза общественного транспорта в рамках Урбанфорума. Он пояснил, что основная тенденция развития транспортных систем мегаполиса — это «интеграция рельсов».

— В каждом крупном городе есть метро, трамваи и электрички, соединяющие его с пригородами, — пояснил эксперт.— Задача властей — удобно объединить три вида транспорта. Так, чтобы горожанин смог комфортно пересесть с одного на другой. Именно метро, трамвай и электрички создают транспортный каркас мегаполиса. Они передвигаются без пробок и не дают выбросов в атмосферу, как автомобили.

Еще один тренд — развитие шеринга, или совместного использования индивидуальных видов транспорта.

— Речь идет о каршеринге, такси и самокатах, велосипедах, которые можно взять в прокат, — пояснил Михаил Яковлевич. — Не нужно покупать все самим. Можно арендовать.

И, наконец, третий тренд — создание удобного пешеходного пространства.

— Власти делают все возможное, чтобы мы могли комфортно дойти до ближайшей остановки или станции. При таких условиях индивидуальный транспорт не нужен в принципе, — пояснил эксперт.

Москва, по словам Михаила Блинкина, успешно следует всем трем мировым трендам. Наши темпы строительства метро сейчас самые высокие в мире. К тому же мы активно развиваем метро наземное — Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). Также активно обновляется парк трамваев — закупаются более современные вагоны, а значит растет и привлекательность этого транспорта. А еще в Москве появилось сразу несколько современных автовокзалов, вынесенных ближе ко МКАД.

—Автобусам нечего делать на загруженных городских улицах, — пояснил Блинкин.

Также довольно перспективным считается переход с троллейбусов на электробусы. Они более маневрены, а значит передвигаются быстрее.

КСТАТИ

В Москве уже третий год идет эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей. Пока беспилотники по улицам Москвы передвигаются под контролем инженера-испытателя, который способен предотвратить гипотетическую аварию.

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