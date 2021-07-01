Андрей Бочкарев: Готовы делиться успешным опытом

Фото: stroi.mos.ru

Москва — бурно развивающийся, красивый, современный мегаполис, качество жизни в котором за последние десять лет повысилось в разы.

Грамотные управленческие решения, реализация амбициозных проектов позволили российской столице войти в число городов — мировых лидеров, притягивающих человеческий и финансовый капитал.

Еще в 2011 году мэр Москвы Сергей Собянин главным вектором развития мегаполиса обозначил курс на полицентричность, а в качестве приоритета выделил развитие городской транспортной инфраструктуры. Столицу нужно было разгружать от пробок, улучшать экологию, а для москвичей — создать больше альтернативных маршрутов передвижения и сократить время в пути.

За это время в Москве введено почти 180 километров подземных и наземных линий метро, 59 новых станций подземки и 31 — МЦК. Помимо этого, было построено 42 новых и реконструирован 21 существующий остановочный пункт на железной дороге, введено свыше тысячи километров дорог, около 300 искусственных сооружений и более 250 пешеходных переходов. Таких масштабов строительства город не знал за всю свою историю!

Реализованы и реализуются другие масштабные проекты, повысившие статус Москвы на международной арене. Это и парк «Зарядье», ставший новым символом столицы, и легендарный стадион «Лужники», с успехом принявший чемпионат мира по футболу в 2018 году, и программа реновации.

Московская реновация — самая масштабная в мире программа по улучшению жилищных условий и созданию качественно новой — архитектурно привлекательной, экологичной и здоровой среды.

Кроме того, в столице есть успешные кейсы редевелопмента промзон, включая крупнейшую в Европе — «Полуостров ЗИЛ».

В основе каждого из этих проектов — комплексное, сбалансированное развитие территорий. Причем проекты реализует не только город, но и инвесторы, вкладывающие значительные средства в создание комфортной и удобной инфраструктуры в шаговой доступности. С 2011 года в Москве введено 94,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 38,4 миллиона «квадратов» жилья. Построено и открыто 303 детских сада, 113 школ, 102 объекта здравоохранения, 142 спортивных сооружения, созданы сотни новых общественных пространств, пешеходных зон и парков.

Говоря о вызовах последнего года, отмечу, что даже в сложное для всех время, связанное с пандемией COVID-19, Москва продолжала ориентироваться на человека, а столичные строители совершили настоящий подвиг во имя жизни.

В рекордно короткие сроки — чуть больше месяца — был построен Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» на территории Новой Москвы. Этот уникальный объект вышел в финал престижного международного конкурса MIPIM Awards. Жюри конкурса высоко оценило социальную значимость объекта и подвиг строителей, создавших полноценный автономный стационар с нуля всего за месяц.

Не останавливалось в Москве и строительство метро, а также другие стратегически важных объектов.

Московские достижения последних лет признаны на мировом уровне и отражены в международных рейтингах. Так, мы занимаем третье место в рейтинге устойчивости мегаполисов и их готовности к глобальным вызовам. Москва — в первой десятке городов с наиболее развитыми системами городского транспорта (наряду с Сингапуром, Парижем, Гонконгом, Лондоном и Нью-Йорком), на втором месте в мире (после Шанхая) по темпам строительства дорог, а по интенсивности строительства транспортной инфраструктуры в целом — мировой лидер. Российская столица признана городом с самой комфортной в мире социальной инфраструктурой и одним из самых «зеленых» мегаполисов планеты.

Мы готовы к обмену опытом и обсуждению успешных практик с нашими российскими и зарубежными партнерами.