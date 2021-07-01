Комфортные кварталы вместо старых промзон

Ландшафтный парк «Тюфелева роща» в Даниловском районе столицы / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывшие промзоны Москвы все чаще превращаются в современные городские пространства. Еще два новых квартала скоро появятся на месте промзон «Коровино» и «Кунцево».

В 2021 году на Питерском экономическом форуме Москва заключила сразу два договора о комплексном развитии территорий бывших промзон.

— Причем оба договора были подписаны по инициативе правообладателя, — рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как пояснил заммэра, в промзоны «Коровино» и «Кунцево» вложат 105 миллиардов рублей инвестиций. А бюджет Москвы, как ожидается, получит от проектов более 1 миллиарда рублей в год. Новые «индустриальные кварталы» дадут городу около 3000 рабочих мест. В «Коровино» появится производственная и общественно-деловая застройка, в «Кунцево» — жилье и офисы.

История с реновацией промзон началась в столице давно. Все мы помним, как возле Курского вокзала появилось арт-пространство «Винзавод». На месте промзон «ЗИЛ» и «Серп и Молот» появились многоэтажки, офисы и кафе. На свободных участках активно строят жилые кварталы и соцобъекты, развивают инфраструктуру и создают рабочие места. А летом прошлого года Москва запустила проект «Индустриальные кварталы».

Суть его в том, что на месте так называемого ржавого пояса — старых, закрывшихся предприятий — появляется новая застройка. Необязательно жилье, ТЦ и офисы. Там будут строить и новые высокотехнологичные и экологически чистые производства. А еще парки и скверы. Город заключил с инвесторами уже четыре договора о комплексном развитии территории.

— Объем инвестиций по ним составит около 160 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект превысит пять миллиардов рублей в год, — рассказал Владимир Ефимов.

Хороший пример — промзона «Октябрьское поле ». Здесь появится четыре жилых дома на 912 квартир, детсады, школы и зеленые зоны. Все — за счет инвестора.

— Всего благодаря проекту «Индустриальные кварталы» с привлечением средств частных инвесторов будет построено более 90 социальных объектов, — рассказал Владимир Ефимов. — В Москве появится не менее 40 новых общеобразовательных школ, а также не менее 50 детских садов.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

А еще по просьбе жителей построят пять новых храмов.

Будут созданы условия и для занятий спортом.

— Уже сейчас мы запланировали по меньшей мере 27 новых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая один аквапарк, — уточнил Владимир Ефимов.

По его словам, реализация проекта хорошо скажется и на экологии.

— В проектах комплексного развития территорий помимо строительства недвижимости обязательно предусматривается озеленение. Причем в больших масштабах, — пояснил заммэра. — Парковые группы, аллеи займут не менее 320 га бывших промзон, где сейчас, к примеру, располагаются заброшенные склады и разрушенные объекты.

Президент Российского союза архитекторов Николай Шумаков пояснил:

— Реновация бывших промзон происходит во всех крупных городах мира, и Москва тут не исключение. Где-то старые промышленные корпуса довольно удачно переделывают в лофты и арт-пространства, как например, на Золотом острове в центре Москвы. А где-то старые корпуса сносят и строят там что-то новое. Я рад, что на месте бывших цехов и складов появляются оригинальные здания, которые украшают город. А еще — уникальные зеленые зоны вроде Тюфелевой рощи на месте промзоны «ЗИЛ».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Правительство Москвы сейчас оценивает инвестиционную привлекательность 120 участков бывших промзон. Это почти 2 тысячи гектаров. Их развитие в рамках проекта «Индустриальные кварталы» может дать городу около 7 триллионов рублей частных вложений. Бюджетный эффект должен составить около 3 триллионов рублей — примерно годовой бюджет Москвы. На месте бывших промзон может быть создано около 500 тысяч новых рабочих мест.