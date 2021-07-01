Опыт столицы масштабируется на территории всей страны

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Реновация — это самый масштабный реализуемый проект жилищного строительства за последние несколько десятилетий. Программа, утвержденная мэром Москвы Сергеем Собяниным, реализуется с 2017 года за счет средств городского бюджета.

Ее основной задачей является обновление потенциально аварийного жилого фонда и создание качественной городской среды, ориентированной в первую очередь на человека. Могу с уверенностью говорить, что программа набрала хороший темп.

В настоящее время проектируются и строятся 289 объектов с градостроительным потенциалом более пяти миллионов квадратных метров. 117 домов введены в эксплуатацию, из них 98 переданы под заселение. В стадии переселения сейчас свыше 40 тысяч жителей, более 32 тысяч из них уже получили жилье.

Власти города делают все для ускорения хода реализации программы. Для этого департамент ведет постоянный подбор новых «стартовых» площадок. С начала 2021 года перечень дополнен 42 территориями. Всего «стартовых» площадок, включенных в программу, — 513. На них можно построить свыше восьми миллионов квадратных метров недвижимости.

В строительной отрасли Москва всегда была первопроходцем. Многие решения, реализованные в столице, впоследствии масштабировались на территории всей страны. Программа реновации также не стала исключением. Городом накоплен значительный опыт в реорганизации городских территорий, которым мы всегда готовы поделиться с коллегами из регионов. Например, в апреле текущего года в департаменте состоялась встреча с делегацией муниципального образования города Норильска.

Гостям столицы были представлены решения, реализуемые в ходе программы, в частности, сервисы, которые включают в себя набор инструкций, уведомлений, электронных услуг, связанных единым сценарием переселения жителей по программе. Также были представлены технические решения введенного дома № 18/2 на улице Кубинка, в Можайском районе.

Как недавно сказал мэр Москвы Сергей Собянин, сердце нашего города — это не точка на карте, а его жители. Программа реновации направлена на создание качественной городской среды. В первую очередь это подразумевает формирование полицентрической структуры города и новой планировочной структуры городской среды для проживания, отдыха и работы.

При этом особое внимание уделяется строительству объектов здравоохранения, образования, социального назначения, физической культуры и спорта, одним словом, всего того, что необходимо для комфортной жизни в современном городе.

Уверен, что программа реновации станет драйвером развития всего мегаполиса в последующие годы.