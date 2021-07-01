Высокие технологии помогают пополнять бюджет

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В минувшем году резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» пополнили бюджет больше, чем на 5,7 миллиарда рублей. Это почти на 26 процентов превышает показатель 2019 года.

Опыт технополиса интересен тем, что одна из пяти его площадок, расположенная недалеко от станции метро «Текстильщики», создана на территории бывшей промзоны.

Раньше на этом месте располагался Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК). В отличие от других проектов развития территорий промзон, здесь не стали строить жилье, а попрежнему занимаются производством, но теперь — высокотехнологичным.

— За все время работы ОЭЗ «Технополис «Москва» ее резиденты произвели отчислений накопленным итогом на сумму более 19 млрд рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что такой рост поступлений в бюджет свидетельствует об успешности проектов резидентов технополиса.

— За все время работы «Технополиса «Москва» большая часть отчислений резидентов пришлась на налоговые выплаты — более 12 миллиардов рублей накопленным итогом, — подчеркнул руководитель ведомства.