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Водное такси увеличит мобильность жителей столицы

Евгений Федоров

Депутат Госдумы
Город
Водное такси увеличит мобильность жителей столицы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сразу на нескольких площадках Московского урбанфорума будет обсуждаться развитие водного транспорта. Есть свои планы по его развитию и у Москвы.

В 2021–2022 году город проведет конкурс на поставку речных трамвайчиков, которые станут маршрутными такси, поскольку будут ходить по расписанию. Такая альтернатива другим способам пассажирских перевозок стала популярной во многих современных мегаполисах.

— В Стамбуле и Гонконге, например, это один из основных видов городского транспорта, — привел пример заммэра Москвы Максим Ликсутов. — В Лондоне речные перевозки возродили в конце 90-х годов, а в Нью-Йорке с 2017 года заработали пять линий. К 2023-му планируется добавить еще две — настолько эта сеть пользуется спросом.

Однако развитие водного транспорта в Москве — это долгосрочный проект.

— Для его реализации нужно сначала реконструировать причалы и провести благоустройство рядом с Москвойрекой, чтобы к причалам было удобно добираться, — пояснил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин. — Также город планирует организовать стоянки такси, перенести парковки и остановки общественного транспорта ближе к причалам.

По мнению урабанистов, идея увеличить мобильность горожан за счет появления водных такси — весьма перспективная. Ведь благодаря этому у жителей Марьино, Братеево и других районов столицы появится возможность быстрей добираться по реке в центр.

Правда, речные перевозки городу придется дотировать.

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