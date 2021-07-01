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Сергей Собянин открыл десятый Московский урбанистический форум

Василиса Чернявская 

Город
Сергей Собянин открыл десятый Московский урбанистический форум
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

1 июля в столице начал свою работу юбилейный Московский урбанистический форум (МУФ). Тема первого дня крупного международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр города Сергей Собянин. Выступая на пленарной сессии, глава российской столицы подчеркнул, что в этом году выбран смешанный режим проведения события: кто-то подключался онлайн, другие могут присутствовать лично. Причиной тому серьезнейшие мировые вызовы, устроенные пандемией коронавирусной инфекции. Опасный вирус заставляет корректировать мировые экономические процессы.

— Центры мирового роста — мегаполисы — получают больше всего проблем и напряжения, — сказал он. — Эти вопросы нужно решать сегодня, а не завтра. Москва выбрала свой путь решения проблем в новых жизненных условиях. Диапазон решений колоссален: от полного локдауна до полного открытия. Москва выбрала меры по обеспечению медпомощью всех горожан, нормальное функционирование всех отраслей и мегаполиса в целом.

Он напомнил, что Москва — крупный транспортный хаб, через который проезжают миллионы людей. И обеспечить безопасность всех людей, несмотря на серьезные и опасные новые штаммы, — главная задача властей.

— Это то, чем мы должны заниматься: брать на себя ответственность, — подчеркнул Сергей Собянин. — Но трудности проходят, мы их преодолеваем, и я уверен, что большие города по-прежнему останутся драйверами развития мировой цивилизации.

По его словам, после преодоления вызовов пандемии города станут еще более устойчивыми в своем развитии. Люди по-прежнему будут стремиться в города с их благами, в том числе развитой системой здравоохранения, социальной поддержки, образования и других сфер.

— В основе происходящих изменений находится в первую очередь структура экономики, где роль человеческого капитала возрастает, — продолжил мэр Москвы. — Меньше промышленных предприятий — больше торговли и услуг. Ставка делается на комфорт людей.

При этом такая тенденция, по его словам, прослеживается в любой части мира. И политика крупных городов нацелена на создание комфортной среды для жителей.

— Города стали выходить за свои границы, создавая крупные агломерации, — отметил Сергей Собянин. — Хотя при планировании городов возникают вопросы: плотная застройка, расползающаяся территория. И наша задача — найти компромисс в этих процессах. Мы всегда должны помнить, что человек становится центром развития городов. Привлекательная среда городов притягивает людей. Люди вкладывают свою душу, знания и инвестиции в города, где им хорошо, связывают с ними будущее.

Именно поэтому власти делают ставку на создание рабочих мест, исключение заброшенных и депрессивных территорий, создание транспортных маршрутов, на модернизацию социальной сферы и цифровую трансформацию, повышение качества услуг.

— Для этого нужна мощная команда, — подчеркнул Сергей Собянин. — Каждая отрасль должна получить свое развитие.

Он привел в пример общественные пространства. Казалось бы, чего проще обустроить двор. Но у каждого жителя есть свое мнение и нужно учитывать удобство всех жителей. И таких проектов по городу всегда много — десятки тысяч.

Благодаря постоянно происходящим изменениям в Москве появляется все больше обустроенных пространств. В порядок приведены и новый облик получили: 420 улиц и площадей, 720 парков и скверов, 24 тысячи дворов, 26 тысяч детских и спортивных площадок.

— И в этом направлении мы работаем практически на пределе возможностей, — отметил Сергей Собянин.

В итоге москвичи стали больше ходить пешком, а город, по убеждению властей, должен становиться городом шаговой доступности, где все необходимое для повседневной жизни находится в непосредственной близости от дома.

— Развивая весь город, мы должны учитывать каждое конкретное пространство: двор, улицу, парк, — сказал мэр Москвы.

Есть место и для знаковых проектов: парк «Зарядье», территория ВДНХ, столичные набережные стали центрами притяжения горожан и туристов.

— Общественные пространства не могут полноценно развиваться без учета экологической составляющей, — продолжил Сергей Собянин. — Если спросить москвичей, какая проблема в городе является главной, то раньше в тройке самых острых вопросов всегда стоял транспорт. И этот вопрос всегда касался мировых мегаполисов. Несмотря на широкие проспекты, Москва была построена практически в отсутствие доступности личного транспорта. С 1990-х годов миллионы машин «вывалились» на улицы. Эксперты говорили, что с этим вообще не стоит что-либо делать. Однако мы решили развивать все составляющие: подземный, наземный транспорт, не забывая о миллионах автомобилей горожан.

По его признанию, планы вначале казались фантастическими. Однако в их основу легли исторические документы, современные реалии и задачи будущего.

— Для многих казалось нереальным претворить все это в жизнь. Но за последние годы мы построили много станций метро, сделали ставку на развитие экологически чистого электротранспорта, — привел пример Сергей Собянин.

Он вспомнил Московское центральное кольцо — проект, реализацию которого не могли довести до конца сотню лет. Многие не верили в успех, однако МЦК стало одним из самых востребованных маршрутов в структуре общественного транспорта.

— Также мы строим Большое кольцо, которое свяжет радиальные направления подземки, железнодорожный транспорт. Колоссальный и сложный проект. Надеюсь, что в 2022 году основные объекты этого мегапроекта мы завершим, — заявил мэр Москвы.

Причем работы идут в мегаполисе с его застройкой, инженерной, транспортной инфраструктурой. Однако проект реализуют в кратчайшие сроки, часть станций уже работает, за полтора года Большое кольцо решено «замкнуть».

Другим масштабным проектом стали Московские центральные диаметры, которые получили интеграцию с другими видами транспорта. На базе остановочных пунктов возведены комфортные вокзалы для пассажиров, с кофе и удобными зонами ожидания.

При этом за последние годы улично-дорожная сеть столицы также получает свое развитие. Самым первым крупным проектом стала реконструкция развязок с Московской кольцевой автодорогой.

— Ежегодно Москва строит по сто километров дорог, — заявил Сергей Собянин.

Следующим этапом после модернизации «клеверов» на МКАД стало сооружение хордовых магистралей.

Благодаря строительству комфортных магистралей, устройству велодорожек москвичи могут передвигаться на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

Еще одним мощным прорывом последних лет мэр Москвы назвал понятные цифровые сервисы. Фундаментальные решения по управлению многоэтажкой теперь можно принимать с помощью «Электронного дома», оплачивать услуги можно через интернет, а мнения москвичей и их проблемы выслушивают на порталах «Активный гражданин» и «Наш город», поиск идей давно организован на краудсорсинг-ресурсе.

— Мы совершили революцию в системе услуг, открыв центры госуслуг «Мои документы», — продолжил Сергей Собянин.

Кардинальные изменения произошли и в системе безопасности города. Прочти 200 тысяч камер видеонаблюдения помогают раскрывать преступления, а криминогенность в столице снизилась в разы. Под контролем и миграционные потоки.

Москва в своих устремлениях идет дальше. Власти делают ставку на создание рабочих мест, развитие бывших промзон, благоустройство и полноценное развитие всех отраслей.

— Если москвичу предложить пройти десятилетнюю трансформацию, то многие бы подумали. Но никто бы не захотел возвращаться в 2010 год. Это значит, что мы идем в правильном направлении, — резюмировал Сергей Собянин. — Главное, чтобы Москва оставалась любимым городом для его жителей.

Сергей СобянинМоскваМосковский урбанистический форум (МУФ)
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