Справились с вызовами: как прошел юбилейный Московский урбанистический форум

Сотрудницы Департамента капитального ремонта города Олеся Жилкина (слева) и Анастасия Антонова у стенда Комплекса городского хозяйства и благоустройства на Московском урбанфоруме / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

1 июля в столице начал свою работу Московский урбанистический форум — десятый по счету. Он собрал лучших специалистов по градостроению со всего мира. По уже сложившейся традиции форум открыл мэр Сергей Собянин.

Выступая на пленарной сессии, Сергей Собянин подчеркнул, что в этом году выбран смешанный режим проведения события — кто-то подключался онлайн, другие могли присутствовать лично. Всего в этом году в работе Московского урбанистического форума принимают участие 460 спикеров, чуть менее половины которых подключатся к московской трансляции онлайн. Стран на связи много — Турция, Швеция, Англия, Нидерланды и многие другие.

Конечно, в связи с новыми ограничениями работа площадок организована с соблюдением всех профилактических требований и мер безопасности, масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. На площадке одновременно находится не более 500 человек, все офлайн-участники прошли обязательное ПЦР-тестирование. Для сравнения: два года назад форум посетили 44 делегации и порядка 200 тысяч человек.

Причина решения сократить количество участников и спикеров — серьезнейшие мировые вызовы, устроенные пандемией коронавируса. Опасный вирус заставляет корректировать мировые экономические процессы, а не только форматы проведения конгрессов. И принять их — задача властей, стоящих у руля городского развития.

В новых условиях Москва делает ставку на безопасность. Причем не только внутри мегаполиса, а при транзите людей. Столица — крупный транспортный хаб, через который проезжают миллионы пассажиров.

— Это то, чем мы должны заниматься, — брать на себя ответственность, — подчеркнул Сергей Собянин. — Но трудности проходят, мы их преодолеваем, и я уверен, что большие города по-прежнему останутся драйверами развития мировой цивилизации.

По его словам, после преодоления вызовов пандемии города станут еще более устойчивыми в своем развитии. Люди по-прежнему будут стремиться в города с их благами: развитой системой здравоохранения, социальной поддержки, образования и других сфер.

Выступая онлайн, коллега Сергея Собянина мэр Стамбула Экрем Имамоглу сказал, что современный город должен взаимодействовать с другими мировыми мегаполисами.

— Стамбул входит во множество международных организаций, мы всегда расширяем сферы нашего сотрудничества. Мы настроены решительно для создания устойчивой и социальной инфраструктуры. Благодарю, что пригласили на этот замечательный форум, — сказал Экрем Имамоглу.

Несмотря на пандемию, и в Москве, и в Стамбуле ставка сделана на создание комфортной среды, благоустройство. В нашем городе в порядок приведены и новый облик получили: 420 улиц и площадей, 720 парков и скверов, 24 тысячи дворов, 26 тысяч детских и спортплощадок. Как итог: все становится в шаговой доступности. Теперь в городе все необходимое для повседневной жизни людей находится недалеко от их дома.

Другим масштабным проектом стали Московские центральные диаметры, метро, развитие улично-дорожной сети.

Еще одним мощным прорывом последних лет мэр Москвы назвал понятные цифровые сервисы. Фундаментальные решения по управлению многоэтажкой теперь можно принимать с помощью «Электронного дома», оплачивать услуги можно через интернет, а мнения москвичей и их проблемы выслушивают на порталах «Активный гражданин» и «Наш город».

Кардинальные изменения произошли и в системе безопасности города. Прочти 200 тысяч камер видеонаблюдения помогают раскрывать преступления, а криминогенность в столице снизилась в разы.

Москва в своих устремлениях идет дальше. Власти делают ставку на создание рабочих мест, развитие бывших промзон, полноценное развитие всех отраслей.

— Главное, чтобы Москва оставалась любимым городом для его жителей, — резюмировал Сергей Собянин.

Московский урбанистический форум становится площадкой для обсуждения ключевых городских проектов. Российская столица может продемонстрировать развитие даже в тяжелейших условиях распространения коронавируса.

Власти по максимуму стараются обеспечить полноценное функционирование всех отраслей. К примеру, пройти пандемию позволили структурные изменения в экономике и изменение структуры расходов бюджета Москвы.

— Мы существенно пересмотрели нашу инвестиционную стратегию как город, — заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — Мы увеличили долю инвестиций в бюджете города Москвы почти в два раза. На сегодняшний она стабильно составляет 35–40 процентов. Это и наши адресные инвестиционные программы, мероприятия развития.

Драйвером экономического развития стало и строительство. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечает: приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры города на ближайшие годы останется строительство метро, дорог и железнодорожного транспорта.

— Мы не удивляемся рекордам, которые ставим каждый год, — отметил он. — В Москве реализуется принцип комплексного развития всех округов и районов без исключения. Активное участие в этом принимают инвесторы: они строят не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры.

Также он озвучил цифры: за полгода в Москве уже введено порядка 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 2,5 миллиона «квадратов» жилья.

— Это более половины годового плана. Суммарно мы ожидаем строительство 8,5 миллиона квадратных метров различных видов недвижимости из них 4 миллиона «квадратов» жилья, — продолжил заммэра. — Эти цифры будут выполнены, несмотря на пандемию и нехватку рабочей силы.

Кстати, почти 100 миллионов квадратных метров недвижимости, включая более 40 миллионов «квадратов» жилья, построено в столице с 2011 года.

Параллельно с деловой программой для специалистов состоится Moscow Urban Fest для всех жителей города. Тема фестиваля этого года — «Rе:город. Жизнь в новой эре».

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Патрик Шумахер, директор архитектурной студииZaha Hadid Architects:

— Москва и Стамбул — мои любимые города. Это действительно суперзвезды среди всех мегаполисов планеты. Очень важно, чтобы город создавал собственную идентичность. Архитекторам отведена для этого особая роль.

Мне понравилось, что сказал мэр Москвы Сергей Собянин — нужно использовать мировые тренды для развития города. Мне кажется, что при высокой плотности населения при таком подходе мы можем сделать так, чтобы город смотрелся хорошо. В настоящее время во многих городах жизнь возвращается в центр — это указывает на рост плотности населения. Я вижу это в Лондоне, Москве, Стамбуле — и это здорово, как мне кажется.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В ближайшие 2 года в Москве планируется построить 24 станции метро и 3 электродепо. Конечная задача программы развития сети метрополитена — обеспечение 90 процентов москвичей подземкой в шаговой доступности. В Москве с 2011 года было построено 142 спортивных объекта, включая сооружения ультрасовременного класса. С 2011 по 2023 год количество возведенных спортивных сооружений приблизится к 200. Общий объем вложений в программу реновации— около 8 триллионов рублей.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Александр Ломакин, первый заместитель министра строительства и ЖКХ России:

— Опыт московской реновации может стать примером для регионов и поможет нарастить объемы строительства на федеральном уровне. На сегодняшний день одной из национальных целей развития России является обеспечение населения доступным и качественным жильем.

Нужно построить порядка миллиарда квадратных метров до 2030 года, а это значит, нам надо выйти на общероссийские показатели порядка 120 миллионов «квадратов» в год. Программа реновации является тем драйвером, примером для многих регионов, как это возможно сделать.

Роман Латыпов, первый замначальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе:

— Москва станет первым городом в мире по внедрению самой масштабной единой транспортной системы — MaaS-платформы, которая позволит в один клик создавать наиболее удобные для пользователя маршруты в городе. MaaS — это не приложение и не платежная услуга. Это в целом подход интегрированный, когда мы делаем все, начиная от единой навигации до единого платежа, когда я просто получаю сквозную услугу на всех видах транспорта, как можно быстрее и как можно удобнее добраться до пункта назначения.

Рикки Бердетт, профессор Лондонской школы экономики и политических наук:

— Связь с другими городами мира и глобальными рынками — одна из важнейших составляющих великого города. Можно, например, сравнить такие мегаполисы, как Шанхай, Москву и Лондон, выделив три объединяющих фактора. Первый — участие в общемировой экосистеме. Второй фактор — город выступает как сильная экономическая система.

Есть огромные города, которые при этом не растут. Но не всегда власти могут повлиять на экономику. Третий фактор заключается в равенстве, когда столицы дают равные возможности всем слоям населения.