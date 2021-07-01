Анна Яковлева: Новые округа становятся все более привлекательными для жизни

Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева / Фото: Василий Плиткин / Вечерняя Москва

Строительство в Новой Москве ведется ускоренными темпами. С каждым годом здесь появляется больше жилья и объектов социальной инфраструктуры. Все они требуют тщательного анализа и проверки на стадии проектов. Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева рассказала «Вечерней Москве», как осуществляется экспертиза строительных проектов на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).

— Анна Игоревна, 1 июля исполнилось девять лет с момента создания Новой Москвы. Расскажите, как строится работа вашей организации в части рассмотрения проектов в ТиНАО?

— Согласование проектной документации строительных объектов в Новой Москве — одно из направлений работы наших экспертов. Ее объем с каждым годом увеличивается по мере развития новых округов. Сегодня в ТиНАО ведется масштабное строительство — и большая часть всех объектов проходит согласование в Мосгосэкспертизе, включая как проекты, финансируемые из городского бюджета, так и объекты, возводимые инвесторами. Наши специалисты выполняют широкий круг задач: они рассматривают проектную документацию на строительство жилых кварталов, объектов социальной инфраструктуры, дорог, станций метро, пожарных депо, а также на модернизацию и строительство инженерных сетей и многое другое.

— Сколько объектов в Новой Москве получило положительные заключения?

— С 2012 года наши эксперты выдали свыше 1,5 тысячи положительных заключений по объектам на территории ТиНАО. Прежде всего это дорожная инфраструктура и объекты метрополитена. Развитие транспортной сети на новых территориях является одним из приоритетных направлений работы столичного правительства. Этот вопрос находится на постоянном контроле мэра Москвы Сергея Собянина, который неоднократно заявлял о важности дорожного строительства в Новой Москве. Так, за девять лет было выдано свыше 200 заключений на строительство и реконструкцию дорог, проездов, транспортных развязок, улиц, железнодорожных переездов.

— А как обстоит дело с рассмотрением проектной документации на строительство жилых домов?

— Сегодня в ТиНАО больше строится и реализуется жилья, чем во всей Москве. С 2012 года Мосгосэкспертиза выдала свыше 150 положительных заключений на строительство жилых домов. Помимо них, в жилых кварталах появляются и объекты социальной инфраструктуры, которые крайне нужны жителям ТиНАО. За девять лет построено около 100 новых школ и детских садов. Мосгосэкспертиза и сейчас продолжает рассмотрение проектной документации на их строительство. Так, мы согласовали десятки таких проектов, которые сейчас реализуются в поселениях Мосрентген, Сосенское, Воскресенское, Московский, Рязановское, Филимонковское, Марушкинское, Кокошкино и других.

— Рассматривают ли ваши эксперты проектную документацию на строительство медицинских учреждений?

— Конечно, причем как на строительство новых учреждений здравоохранения, так и на реконструкцию уже существующих больниц, поликлиник. В первую очередь хочу выделить больницу в Коммунарке, ставшую сейчас известной на всю страну. Ее проект проходил согласование в нашей организации, и эта больница сегодня действительно одно из самых передовых лечебных учреждений в России, где оказывается квалифицированная высокотехнологичная медицинская помощь. Также наши эксперты согласовывали свыше 15 проектов на строительство детских и взрослых поликлиник на территории ТиНАО. Многие из них были построены или строятся в составе новой жилой застройки.

— Что делается в Новой Москве для реализации программы капитального ремонта жилых домов и реновации?

— В Новой Москве обе эти программы осуществляются в полном объеме. В ТиНАО есть старый жилой фонд. За девять лет нами согласовано свыше 250 проектов на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. Программа реновации также успешно реализуется на территории Новой Москвы. На рассмотрении экспертов находятся проекты по строительству домов в рамках этой важной городской программы. За девять лет Новая Москва стала полноправной частью столицы. С каждым годом она становится все более привлекательной для жизни.