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Просто цифра: освоить гаджет можно в любом возрасте

Вероника Ушакова

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Просто цифра: освоить гаджет можно в любом возрасте
Москвич Олег Пшеницын выполняет задания Национального первенства по компьютерному многоборью в МАИ / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В четверг, 1 июля, в Московском авиационном институте состоялось первенство по компьютерному многоборью. В нем участвовали люди старше 55 лет: москвичи и жители других регионов.

Участники соревнований сидят за ноутбуками, в руке у каждого — смартфон. С его помощью и нужно решать тестовые задания.

На экране появляется фотография вывески с надписью на иностранном языке. Задача участников — определить, что это за учреждение.

Москвич Сергей Потапов, поразмыслив несколько секунд, наводит камеру своего смартфона на иностранные буквы. И онлайн-переводчик тут же выдает ему ответ — это аптека. Первое задание успешно выполнено.

С компьютерами Сергей Потапов давно на «ты». Всю жизнь он занимался системным программированием, работал еще на первых советских компьютерах. Поэтому задания на киберсоревнованиях кажутся ему очень простыми.

— Я давно освоил технику. Ежедневно пользуюсь соцсетями, даже веду блог. А еще я постоянный «клиент» онлайн-карт. Я ведь занимаюсь скандинавской ходьбой, вожу людей в походы, поэтому давно установил на свой смартфон приложение, в котором можно прокладывать маршруты. А еще я пользуюсь сервисами для подсчета калорий и измерения пульса, — рассказал Сергей Потапов.

Задания на киберсоревнованиях касались в основном бытовой сферы: участникам нужно было «загуглить» даты, имена, рассчитать расстояние до магазина, проверить наличие лекарств в ближайшей аптеке. По словам организаторов, такой набор навыков полезен людям старше 55 лет.

Просто цифра: освоить гаджет можно в любом возрастеФото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Рядом с Сергеем Потаповым за компьютером сидит другой «киберспортсмен» — москвич Олег Пшеницын. Он активный пользователь онлайн-сервисов, так что тест ему показался очень легким.

— У меня весь смартфон забит разными приложениями, — рассказывает Олег Пшеницын, показывая экран смартфона, усыпанный бесчисленными разноцветными иконками. — А еще я купил себе хороший, мощный компьютер. Он мне нужен для того, чтобы обрабатывать снимки. Я ведь еще увлекаюсь фотографией.

Олег Пшеницын уверен, что сегодня без цифровых сервисов никак не обойтись. Он активно пропагандирует смартфоны и компьютеры среди своих друзей, которые еще не успели приобщиться к новой онлайн-культуре. Ведь за цифровизацией будущее, считает москвич.

— У нас уже эпоха такая, что без всемирной паутины жизни не представить. Невозможно без общения, социальных сетей, переписок в мессенджерах и видеозвонков, — сказал Олег Пшеницын.

Помимо развлечений многие москвичи старшего возраста видят в цифровизации и пользу. Недаром в топе скачиваний у них — приложения «Госуслуги Москвы», «ЕМИАС», «ПФР». Активно пользуются и онлайн-сервисами аптек и супермаркетов. Но это не предел. По словам участников чемпионата, современные технологии очень быстро меняются. Поэтому важно успевать за прогрессом и постоянно обучаться чему-то новому.

— На чемпионате я вижу прекрасные счастливые глаза пенсионеров, — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов. — Сегодня в этом зале мы видим лишь вершину айсберга. Его «подводная часть» — это тысячи муниципалитетов, десятки тысяч пенсионеров, которые уже прошли курсы компьютерного обучения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института:

— Московский авиационный институт нацелен на внедрение самых новых решений. Цифровая трансформация и технологии — это ключевые компетенции современных специалистов. Поэтому обучение на протяжении всей жизни не просто тренд, а необходимость. И мы всячески поддерживаем, когда люди старшего поколения проявляют инициативу, тягу к новым знаниям и участвуют в мероприятиях такого рода.

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