Город детства: на портале «Узнай Москву» появилась видеоэкскурсия с краеведом Филиппом Смирновым

Экскурсия в Воспитательный дом

Где в Москве продавали самый вкусный кофе? Какой магазин на Мясницкой улице построил архитектор Шехтель? Почему «Чистые пруды» получили такое название? Это и многое другое можно узнать во время прогулки по авторскому маршруту главного редактора журнала «Московское наследие», телерадиоведущего и краеведа Филиппа Смирнова, который опубликован на портале «Узнай Москву».

Дополнением к маршруту станет видеоэкскурсия, в ходе которой Филипп Смирнов проведет пользователей по различным локациям столицы — от известных достопримечательностей до неприметных переходов и дворов, с которыми связано множество удивительных историй. Гид покажет интересные здания и памятники и расскажет, как менялась Москва — от царских времен до современности.

Маршрут приурочен к Международному дню прогулки, который отмечается 19 июня.

— Новый маршрут на портале «Узнай Москву» — это уникальная возможность для жителей и туристов взглянуть на город глазами краеведа, узнать больше об интересных уголках города. Во время экскурсии Филипп Смирнов познакомит посетителей портала с любимыми местами в родном городе, расскажет интересные факты о советской Москве, поделится своими детскими воспоминаниями о столице, — сказала Ксения Виноградова, руководитель проекта «Узнай Москву».

Прогулка начнется с Лялина переулка — небольшой улицы в Басманном районе Москвы между Покровкой и Подсосенским переулком. Название возникло в XVIII веке по фамилии одного из домовладельцев — ротмистра П. В. Лялина. Переулок был частью маршрута, по которому в детстве Филипп Смирнов вместе с мамой следовал к ее месту работы — НИИ гигиены труда и профзаболеваний на улице Воронцово Поле, который разместился в здании бывшей Евангелической больницы начала XX века. По пути можно заглянуть на миниатюрную Лялину площадь, которую называют московской площадью «пяти углов», увидеть исторические здания, например, доходный дом Н. Г. Тарховой, или дом с маками. Это здание легко узнать — его фасады украшает рельеф с маками.

Вторым пунктом маршрута станет улица Жуковского. Здесь в доме № 19, строение 2, прошло детство Филиппа Смирнова. Дом построили в 60-х годах XIX века. Здание неоднократно перестраивали, а в 1897 году владельцы здания инженер Александр Прейс и его сын Валерьян Прейс открыли в нем доходный дом и сдавали в аренду квартиры на всех пяти этажах. В интерьерах квартиры, в которой жил Филипп Смирнов, сохранилась печь с изразцами, наборный паркет, лепнина, лестница, ведущая на антресоль, а перед входом — метлахская плитка и табличка «Прошу звонить», которую установили возле дверного звонка еще в дореволюционное время. Сейчас квартира принадлежит другому владельцу, он занимается ее реставрацией.

Следующая остановка — школа № 310 «У Чистых прудов» в Большом Харитоньевском переулке. С детства Филиппу Смирнову запомнилась площадка перед зданием, посвященная героям пушкинских сказок. Здесь можно было увидеть скульптуры Лешего, Святогора и других персонажей. Свою историю школа ведет с 1933 года: она открылась как мужская гимназия, а в 1950-х годах была преобразована в общеобразовательное учреждение.

Далее пользователям предлагают следовать в сторону Чистопрудного бульвара. Единого мнения о том, почему «Чистые пруды» получили такое название, нет. По одной из версий, это произошло после того, как в конце XVII века князь Александр Меньшиков велел очистить находящиеся на месте нынешнего водоема «поганые пруды» от нечистот и запретил сбрасывать туда отходы из мясных лавок и боен, располагавшихся на Мясницкой улице. Считается, что с той поры они стали одним из любимых мест отдыха жителей. Здесь часто проводила время семья краеведа.

От Чистопрудного бульвара можно пройти в сторону улицы Мясницкой. Здесь пользователей портала ждут сразу три интересных локации. Первая — здание Главпочтамта. Первый московский почтамт появился в столице при Петре I в 1711 году. Несколько раз он менял адрес, пока в 1783 году не обосновался в бывшем дворце сподвижника императора А. Меншикова на Мясницкой, 26. Примечательно, что с 1782 по 1798 год должность почт-директора занимал Иван Борисович Пестель — отец знаменитого Павла Пестеля. В квартире директора, располагавшейся при почтамте, и родился будущий декабрист. Почтамт несколько раз перестраивали, а в 1912 году он получил новое здание, которое сохранилось до наших дней практически в прежнем виде. С почтамтом связано одно из детских воспоминаний Филиппа Смирнова — здесь можно было вдоволь наиграться с чернилами, а еще составить шуточную телеграмму отцу.

Следующим пунктом станет магазин «Чай-Кофе» на Мясницкой, 19. Именно здесь можно было купить самый вкусный кофе, чтобы сварить дома в турке. Трехэтажное здание в псевдокитайском стиле возведено в 1893 году архитектором Романом Клейном по заказу купца Сергея Перлова. Архитектору было поручено построить целый комплекс зданий: жилой дом, магазин, цех для развешивания чая, а еще предусмотреть место для домашнего театра и хранения коллекции китайского фарфора из коллекции Перлова. С этой задачей мастер справился, а работу над фасадом передали архитектору Карлу Гиппиусу — он и придал дому неповторимый облик, стилизовав чайный дом Перлова под китайскую пагоду. Магазин чая и кофе в этом здании продолжает работать и сегодня.

От магазина предлагается проследовать к дому на ул. Мясницкой, 8/2, строение 1. Здесь расположен магазин фарфора (известный современникам как торговый дом «Гледиз»). Здание с необычным оформлением в 1903 году построил архитектор Федор Шехтель по заказу промышленника и предпринимателя Матвея Кузнецова, который открыл в нем магазин по продаже фарфоровых изделий своих заводов. Филипп Смирнов и его брат приходили полюбоваться необычным ассортиментом посуды и деревянными шкафами-витринами.

От улицы Мясницкой необходимо двигаться в сторону Центрального детского магазина. Сюда в школьные годы Филипп Смирнов приходил, чтобы купить образцы кораблей для кружка судомоделирования или съесть мороженое в хрустящем рожке, а в более старшем возрасте — приобрести музыкальные записи иностранных исполнителей, плакаты с героями любимых фильмов или фотографии рок-звезд. Здание «Детского мира» строилось в 1953–1957 годах как крупнейший в Европе универмаг для детей.

После этого пользователям предлагается пройти в сторону станции метро «Китай-город». Она станет заключительной точкой маршрута. Уникальность станции заключается в ее устройстве — выходы из ее вестибюлей ведут в разных направлениях, создавая огромный подземный лабиринт. При строительстве станции «Китай-город» впервые применили кроссплатформенную пересадку: между одноименными станциями образован переход, по которому пассажиры могут пересаживаться с одной ветки метро на другую.

При желании пользователи могут продолжить прогулку и пройти к дополнительному пункту — станции метро «Красные ворота». Здесь располагалась остановка троллейбусного маршрута, на котором бабушка Филиппа Смирнова работала водителем. Она часто брала внука с собой, а совместные поездки сопровождались увлекательными рассказами о зданиях и достопримечательностях, которые встречались на пути — троллейбус следовал от метро «Красные ворота», по Новой Басманной, Красноказарменной, Доброслободской и другим историческим улицам до Авиамоторной. Эти рассказы послужили основой для нескольких других авторских маршрутов Филиппа Смирнова.

«Узнай Москву» — это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный городской гид содержит фотографии и описания более двух тысяч зданий, 665 памятников, 333 музеев. На портале есть 84 квеста и более 160 тематических маршрутов по разным районам города.