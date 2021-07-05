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Повторная вакцинация поможет усилить коллективный иммунитет

Марьяна Шевцова

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Повторная вакцинация поможет усилить коллективный иммунитет
Замглавврача поликлиники № 220 Владимир Терещенко (слева) выдает сертификат о вакцинации москвичу Дмитрию Лебедеву / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

5 июля в столице заработали еще 12 дополнительных пунктов для повторной вакцинации от коронавируса. Все они расположены на базе городских поликлиник.

Расширение мест для ревакцинации связано с повышенным спросом на повторную прививку среди жителей столицы.

— На прошлой неделе мы запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в восьми павильонах «Здоровая Москва». В текущей непростой эпидемической ситуации врачи рекомендуют повторно сделать прививку всем, кто прошел вакцинацию более полугода назад, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также напомнила, что сдавать анализ на наличие и количество антител перед вакцинацией нет необходимости.

В свою очередь заместитель главного врача городской поликлиники № 220 Владимир Терещенко объяснил, что со временем у тех, кто сделал прививку давно, уровень антител снижается.

— Соответственно, защита организма от вируса ослабевает, риск заболеть инфекцией снова высок, — отметил он. Пройти вакцинацию вновь нужно, чтобы повысить коллективный иммунитет. Это, по словам Терещенко, особенно важно сейчас, во время повышенного уровня заболеваемости коронавирусом.

— Противопоказания для повторной прививки те же, что и при первичной вакцинации — острое течение хронического заболевания или же наличие признаков ОРВИ у пациента, — добавил медик.

Владимир Терещенко подчеркнул, что чем больше будет в городе вакцинированных людей, тем меньше будет заболевших. Кроме того, снизится нагрузка на стационары и врачей, которые работают в круглосуточном режиме.

— Будет меньше и тяжелых случаев течения болезни, — уточнил он.

В настоящий момент ревакцинация проводится препаратом «Спутник Лайт». Это однокомпонентная вакцина. В Москве за счет средств регионального бюджета закупили 750 тысяч доз этой вакцины.

В Департаменте здравоохранения добавили, что тем, кто делал первую прививку в городских поликлиниках или в выездных бригадах, для повторной вакцинации нужны только паспорт и полис ОМС.

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В Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет. В настоящий момент оно проходит на базе двух детских больниц, первые добровольцы уже проходят медицинское обследование перед введением препарата.

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