Столичный охват: в Гостином дворе открылся один из крупнейших в Европе центров вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников и главный санитарный врач столицы Елена Андреева открыли самый большой прививочный пункт в России и Европе / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В понедельник, 5 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл на улице Ильинке новый центр вакцинации. Ежедневно там готовы принять шесть тысяч человек, желающих сделать прививку.

Никакой предварительной записи и всегда готовые принять медики — в Гостином Дворе очередей не ожидается. Привиться отечественной вакциной «Спутник V» здесь могут одновременно полсотни желающих — достаточно прийти с паспортом и полисом обязательного медстрахования, в хорошем расположении духа и с желанием защитить себя и близких.

К большому отряду врачей и медсестер, работающих теперь в самом центре столицы, присоединились сотрудники центров госуслуг «Мои документы» и волонтеры. В смене с 10:00 до 21:00 горожан обслуживают 165 человек.

Потоки посетителей разведены таким образом, чтобы не было пересечений, а процесс вакцинации проходил максимально быстро и эффективно. Пространство разделено на зоны: ожидания, заполнения документов (информированное согласие и анкета), осмотра врача и вакцинации, а присутствующие здесь специалисты готовы помочь человеку и проконсультировать его на любом этапе.

— Сегодня стандартная мощность этого центра — до шести тысяч человек в сутки. Вполне вероятно, что при увеличении посетителей продлим время работы пункта вакцинации, — заявил Сергей Собянин. — Здесь создан целый отряд из врачей, медицинских сестер, работников МФЦ, волонтеров, чтобы обеспечить быструю прививку тем, кто сюда придет.

Также мэр столицы заявил, что работа мобильных бригад в располагающемся рядом Главном универсальном магазине сворачивается, так как он не справляется с потоком желающих получить надежную защиту от опасной инфекции. Тех, кто уже сделал прививку, Сергей Собянин поблагодарил за ответственность. Кстати, таких людей в столице, кто получил первый компонент вакцины, уже три миллиона.

Фото:Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр города также напомнил, что прививка делается в два этапа — через три недели после первой инъекции необходимо прийти в пункт повторно. Для прохождения первого этапа вакцинации в Гостином Дворе предварительная запись не требуется, а на вторую прививку врач запишет в день первой инъекции. За сутки до повторной прививки человеку придет уведомление на указанный номер телефона с напоминанием.

— Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе, — отметил Сергей Собянин и добавил, что при этом число госпитализаций в Москве еще высоко, да и уровень заболеваемости по-прежнему высокий.

Мэр также добавил, что сейчас специалисты оценивают, как дальше поведут себя «Дельта» или другие мутации коронавируса. Но в такой ситуации — когда вирус высокозаразен и вызывает серьезные последствия у заболевших, — населению необходимо активнее прививаться.

— Это нужно, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах, — пояснил глава города. — Сегодня мы достигли отметки в три миллиона человек привитых первым компонентом. Это хороший шаг к тому, чтобы защитить себя от развивающейся пандемии.

На данный момент в столице России открыто порядка 300 центров вакцинации, в том числе на базе городских и частных поликлиник, в павильонах «Здоровая Москва», в центрах госуслуг «Мои документы», в торговых центрах и популярных локациях. После проведения вакцинации пациентам выдают сертификат на русском и английском языках с отметками о двух инъекциях.

КСТАТИ

В новом центре вакцинации соблюдены все правила эпидемической безопасности. Установлено 11 морозильных камер для хранения вакцин, оборудован склад для хранения изделий медицинского назначения — средств индивидуальной защиты, салфеток, дезинфицирующих средств и прочего. Нанесена специальная разметка. Здесь работают 10 врачей и 50 медсестер. Им помогают 50 сотрудников центров госуслуг «Мои документы» и 55 администраторов.