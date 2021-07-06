Москвичи могут оценить свои профессиональные навыки в Центре «Моя работа»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Рынок труда трансформировался и сейчас при приеме на работу ценятся не только профессиональные навыки, но и личностные компетенции кандидатов. Профессиональные навыки оцениваются индивидуально, для каждого специалиста и сферы они свои. Личностные компетенции не относятся к определенной индустрии или специальности, они могут быть «перенесены» и равно полезны в разных сферах. Многие работодатели ценят адаптивность к рабочим процессам и новой команде, готовность брать на себя ответственность за результат работы, развитые коммуникативные навыки и рабочую этику, умение работать с информацией. О том, как безошибочно определить уровень профессиональных и личностных компетенций и какие из них важны сегодня работодателям, рассказывает Роман Шкут, директор Центра занятости населения «Моя работа».

— Службой занятости сформирована уникальная библиотека из более 100 тестов. Они позволяют определить уровень профессиональных и личностных компетенций соискателей и помогают выявить слабые стороны кандидата, определить зоны развития. Часто случается так, что специалист имеет профильное образование, необходимые дипломы и сертификаты. Но при поиске работы становится очевидно, что он не соответствует требованиям работодателя именно из-за отсутствия тех или иных навыков и личностных качеств. Многие из них можно прокачать самостоятельно или с помощью специалистов на индивидуальных или групповых тренингах. С начала 2020 года уже более 160 тысяч человек с помощью тестов смогли оценить свою релевантность к требованиям рынка, — рассказал Роман Шкут, директор Центра занятости населения «Моя работа».

Можно выделить три наиболее востребованные личностные компетенции. На первый план выходит адаптивное мышление. Из-за пандемии и резкой перестройки всех бизнес-процессов практически во всех отраслях работодатели теперь особенно ценят людей, которые легко адаптируются к любым переменам, быстро осваивают новые правила и технологии.

По словам Романа Шкута эта компетенция выступает как необходимое условие для продуктивной социальной активности и эффективной профессиональной деятельности в современном мире. Специалистам нужно уметь поддерживать преобразования и вовлекаться в меняющийся процесс.

Также обязательными становятся развитые цифровые компетенции. Практически во всех сферах сейчас важно свободное уверенное владение digital-технологиями.

— Ряд тестов в Центре «Моя работа» направлены на определение знаний, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. Среди них «Цифровая грамотность», «Цифровая коммуникация» и «Информационная безопасность». Кроме того, в нашей библиотеке есть тесты на владение офисными программами, такими общими как MS Office, и специализированными — AdobePhotoShop и 1С, — рассказал Шкут.

В тройку востребованных личностных компетенций входит эмоциональный интеллект (EQ). Это способность человека управлять своими эмоциями, понимать эмоции и намерения других и благодаря этому эффективно решать любые задачи.

— Людям с высоким уровнем EQ легко удается справляться с давлением и стрессом от работы, эффективно управлять собой и другими во время переговоров и добиваться от коллег выполнения поставленных задач, а также мотивировать команду и решать конфликты. Эти способности высоко ценятся на рынке труда. Для определения EQ в центре «Моя работа» проводят тест «Эмоциональный интеллект и коммуникабельность», который позволяет оценить социальные навыки человека, — прокомментировал Шкут.

Любой из навыков при должном усердии можно развить — это утверждение верно как для профессиональных, так и для личностных компетенций.

— Сегодня мы используем инструменты комплексной оценки известных международных компаний: SHL, TalentQ, Detech Group и Coca-Cola, — поделился Шкут.

Карьерные эксперты службы занятости помогают расшифровать и интерпретировать результаты оценки. На основании выявленных сильных и слабых сторон специалисты составляют конкурентоспособное резюме и подбирают вакансии с соответствующими требованиями. А в некоторых случаях разрабатывают индивидуальную программу обучения и саморазвития, которая позволит «дорастить» уровень кандидата до требования рынка труда.

За помощью в поиске работы обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы.

Заявку на поиск работы можно подать дистанционно на сайте Центра занятости населения «Моя работа», официальном сайте мэра Москвы или на портале «Работа в России». Также на сайте центра «Моя работа» доступна онлайн-запись на услуги: карьерное консультирование, оценка профессиональных навыков и личностных компетенций, индивидуальные консультации по открытию собственного дела и регистрации статуса самозанятого, профессиональное обучение или повышение квалификации.

Признание и перерегистрация в качестве безработного, а также подбор вакансий осуществляются при личном приеме только в назначенное время по предварительной записи.