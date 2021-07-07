Василий Фивейский: Стажировка в правительстве Москвы показывает механизм работы мегаполиса изнутри

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

На этой неделе стартовал прием заявок на оплачиваемую стажировку в правительстве Москвы. Для участников программы это возможность стать частью сильной и амбициозной команды столицы. В эксклюзивном интервью «ВМ» ректор Московского городского университета управления правительства Москвы Василий Фивейский рассказал, как попадают на госслужбу и как вуз обучает сотрудников городских учреждений.

— Василий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, какие карьерные возможности привлекают студентов и выпускников в госслужбе?

— Стажировки в правительстве Москвы, на мой взгляд, один из самых интересных проектов для молодежи. Мы этим занимаемся уже более восьми лет, начинали с набора 20 человек, а сегодня участниками потока могут стать 250 студентов старших курсов и выпускников. Если говорить о привлекательности, то стажировка сразу же погружает в работу команды правительства Москвы и в наши проекты. Это абсолютно не про теорию и перекладывание бумажек, а про включение стажеров в решение практических задач. Через общение с наставником, коллегами, работу на конкретных московских городских объектах у ребят происходит мощная прокачка знаний, навыков и компетенций.

Благодаря проекту они понимают, как работает современный мегаполис, и у них есть возможность посмотреть на этот механизм изнутри. На мой взгляд, это уникальная возможность. Тем более что в течение шести месяцев стажировки мы даем им посмотреть на работу нескольких органов власти. Проект очень важен и для молодых ребят, потому что они смотрят, в какой степени им интересна работа в правительстве, и для нас. Ведь это своего рода испытательный срок, во время которого и руководители присматривают себе достойные новые кадры. Для нас хороший результат стажировки — когда не менее 60 процентов стажеров получают одно–два предложения о трудоустройстве уже в течение проекта. И сейчас это действительно так и происходит, а за некоторых ребят даже идет борьба между органами власти. Отмечу, что, помимо самой стажировки, в рамках проекта проводятся дополнительное обучение, тренинги, встречи с руководителями и экспертами.

— А какими качествами должен обладать будущий сотрудник правительства Москвы?

— В первую очередь нам важна профессиональная мотивация. Ребята должны быть не безразличными, а действительно желающими сделать что-то хорошее в городе и стране, двигать дальше наш мегаполис. У человека должны гореть глаза. И это необходимое, но недостаточное условие. Безусловно, важен профессионализм. Реализация проектов в современном мегаполисе — непростая задача, поэтому нужно разбираться в своей специальности, знать свою предметную область и уметь эти знания правильно применять на благо города. Также важно умение быстро адаптироваться, быть гибким, хорошо работать в команде.

Мы этому, конечно, учим их, но и на этапах отбора обращаем внимание на эти качества. Добавлю, что стажировка — не единственный способ попасть к нам на работу. Возможностей очень много. Например, можно прийти к нам посредством конкурса или устроиться на работу в конкретный проект. Об этом я, в частности, говорил на недавнем Московском урбанистическом форуме.

— Ваш университет занимается обучением госслужащих. Как именно это происходит?

— Начну с основных подходов в обучении, которые мы применяем. Первый важный момент: наши программы не являются изложением теории, они максимально практико-ориентированны и направлены на то, чтобы помогать нашим сотрудникам, работникам системы решать практические задачи, реализовывать проекты, развивать себя. Второй момент: мы пришли к выводу, что недостаточно развивать только лишь отдельных наших сотрудников, а надо заниматься сразу целыми командами. И третий момент: технологии подготовки. С одной стороны, мы создаем что-то свое, с другой — смотрим и перенимаем все самое передовое во всем мире. Мы стараемся лучший опыт внедрить, попробовать у нас в университете.

— Чему вы обучаете?

— У нас достаточно много направлений. Есть отраслевое обучение, где мы делаем комплексные программы по основным направлениям городского хозяйства: транспорт, имущественно-земельные отношения, здравоохранение и другие. Касаемо всего, что делает город, практически по каждому направлению, у нас есть обучение. Подчеркну, что все программы мы разрабатываем совместно с профильными департаментами, комитетами, учреждениями столицы. Второе направление — развитие компетенций руководителя. Здесь мы учим людей руководить командой, принимать решения в ситуации неопределенности, работать с собой и своим стрессом, сохранять силы, расслабляться и многому другому. Третье направление — программы, которые помогают решать отдельные практические задачи в рамках нашей большой городской системы. Сюда входят ИТ-направление, документооборот и все, что связано с обеспечением деятельности. И четвертое — программы для руководителей среднего звена. Обучение для них привязано к специфике деятельности конкретной организации.

— А кто у вас учится?

— Государственные служащие Москвы. Но мы также делаем открытые программы, которые может пройти любой желающий. Например, мы много взаимодействуем с другими регионами России, работаем с федеральными министерствами. Кроме того, есть опыт разработки программ для бизнес-сектора.

— Используете ли вы современные технологии в обучении?

— Мы работаем с дополненной реальностью. В университете есть даже специальный VR-класс. Совместно с органами власти мы разработали несколько VR-тренажеров для отработки определенных навыков. Например, есть тренажер для сотрудников ЗАГСа. Надевая специальные очки, человек оказывается в виртуальном пространстве, где проигрывается одна из нескольких ситуаций во время церемонии бракосочетания. В частности, одному из родственников жениха и невесты стало нехорошо, и сотруднику ЗАГСа нужно грамотно выйти из этой ситуации: решить, продолжать ли церемонию или прервать. Или же жених в шутку решил сказать в ЗАГСе «нет». Это тоже непростая задача. Такие же тренажеры есть для работников центров госуслуг, учреждений здравоохранения, инспекции по недвижимости.

Отдельно создано VR-обучение для общеуправленческой подготовки: публичные выступления, работа со сложной аудиторией. Например, в виртуальной реальности человек оказывается на сцене, ему нужно произнести речь. В программе заложен искусственный интеллект, который анализирует выступление, в зависимости от этого происходит реакция аудитории. Если речь скучная, много слов-паразитов, то слушатели начинают зевать, отвлекаются на телефоны. Проходить такой тест можно несколько раз, совершенствуя свои навыки. Что касается других методик обучения, то у нас есть большие программы, в которых электронный или реальный тьютор ведет слушателя по пути изучения какой-то темы.