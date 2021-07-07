Екатерина Драгунова: Москва оказывает большую поддержку некоммерческим организациям

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице работают сотни некоммерческих организаций, а в волонтерском движении участвуют тысячи горожан. В эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова рассказала, как Москва поддерживает добрые проекты и почему люди становятся добровольцами.

— Екатерина Вячеславовна, на днях завершился прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы. Активно ли участвовали некоммерческие организации (НКО) в этом?

— К нам поступило 872 заявки. Важная особенность этого года — в конкурсе могут участвовать молодые организации, которые зарегистрированы более шести месяцев. То есть даже те, кто только что образовался, уже могут подать заявку и получить поддержку. И таких участников конкурса у нас 34. Я очень рада, что их довольно много. Безусловно, принимают участие и большие организации, которые работают давно. Размеры грантов для новых НКО и «старичков» разные: для первых он составляет до 500 тысяч рублей, для вторых — до 5 миллионов рублей. Если говорить о самых популярных номинациях этого года, то больше всего заявок подано по направлениям «Молодежь Москвы», на втором месте «Наше наследие», на третьем уверенно держит позицию уже второй год подряд «Спорт и здоровый образ жизни».

— Как еще город поддерживает благотворительность?

— В Москве достаточно большая ресурсная поддержка НКО. Несмотря на тяжелое время пандемии, в этом году в форме различных грантов, субсидий и прочего некоммерческий сектор получил помощь в размере 15 миллиардов рублей. Это очень большая сумма. Оказывается и имущественная поддержка. Общая площадь выданных помещений составила порядка 200 тысяч квадратных метров. Активно развивается и благотворительный сервис на mos.ru. Сейчас на свои программы средства собирают 46 некоммерческих организаций. Этот сервис — своего рода мостик между жителями и НКО, который помогает вовлекать москвичей в добрые дела, при этом гарантируя, что собранные средства будут направлены именно на указанные цели. Каждому человеку, который сделал пожертвование, мы рассылаем отчет с рассказом, каким образом были потрачены деньги. Кроме того, фонды, подключенные к сервису, публикуют ежеквартальные отчеты о расходовании полученных средств на сайте «Душевная Москва». В эпоху цифровизации это удобно и безопасно и, самое главное, отвечает на запрос жителей помогать.

— И люди действительно делают пожертвования через этот сервис?

— По последней статистике, совершено уже более 19 тысяч пожертвований. Общая сумма всех переводов уже составила около 5,5 миллиона рублей. И эта цифра постоянно растет. Отмечу, что мы стараемся как можно больше рассказывать о деятельности некоммерческих организаций. Например, около 30 процентов всей рекламы в городе — социальная. Используем и другие площадки городские. Я считаю это крайне важным, ведь чем больше будет добрых дел в Москве, тем счастливее будут наши жители.

— Недавно открылся Молодежный волонтерский центр. Что в нем будет происходить?

— Помещение, которое ранее занимал ресурсный центр «Мосволонтер», мы арендовали. Теперь у нас появился по-настоящему свой Дом добрых дел. Он расположен в старинном здании 1880 года, есть три этажа и один подземный, в котором расположены два больших коворкинга. Там можно собираться, проводить обучение или даже просто прийти с компьютером и поработать.

— Как вы думаете, почему волонтерство так активно развивается?

— Мне кажется, запрос на добро был всегда. Но особенно он обострился в эпоху пандемии, потому что на первое место вышли простые человеческие ценности: увидеть друг друга, улыбнуться, проснуться и обнять своих близких. Это все то, что до пандемии мы порой не замечали, что уходило на второй план. Я говорю об этом, и у самой мурашки по телу, потому что я воспринимаю все происходящее близко к сердцу. Кстати, мы провели недавно исследование, которое показало: средний возраст волонтера еще больше снизился и стал 18–24 года. У нас, к слову, много школьников, которые прямо ждут, когда им исполнится 18 лет и они смогут полноценно помогать. У нас есть задачи и для ребят старше 14, например, оказывать помощь в кол-центре, но большинство из них хотят именно взаимодействовать с людьми. Если говорить в целом, то за последние годы во всех наших программах приняли участие 617 тысяч человек. Это много, и я очень рада, что москвичи проявляют такой большой интерес к добровольчеству.